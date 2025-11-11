Η γη της ελιάς: Ντόμινο εξελίξεων

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται απόψε στις 22:20 με ντόμινο εξελίξεων.

Οι ισορροπίες ανατρέπονται για όλους στη Μάνη. Αποκαλύψεις, χωρισμοί και νέες συμμαχίες φέρνουν τα πάνω κάτω στις ζωές των ηρώων.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Φρύνη εξηγεί στον Παρασκευά τι συμβαίνει με τον Θύμιο (Γιάννος Ιωάννου) και, μετά από παρότρυνση του Λυκούργου, αποφασίζουν να ενημερώσουν τον Κουράκο για να απαλλαγούν οριστικά από αυτό το πρόβλημα. Η Μαρία πιέζει την Αθηνά να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στον Τζον, αλλά εκείνη ανησυχεί για τις αντιδράσεις της Φιλιώς.

Ο Κουράκος συμβουλεύει τον Στέφανο να έχει τα μάτια του ανοιχτά, καθώς η Σοφία (Βερονίκη Κυριακοπούλου), η μητέρα της Μαλένας, αποφυλακίστηκε. Η Χριστιάνα επιστρέφει στην Κρήτη και γνωρίζει τη Δάφνη. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα τής ζητάει να δουλέψει μαζί της στο λατομείο. Η Άννα κι ο Μανώλης αρχίζουν να γίνονται φίλοι, με τον Πότη να δείχνει τα πρώτα σημάδια ζήλιας.

Ο Δημοσθένης απαιτεί από την Αμαλία να παρατήσει τη δουλειά της και να μείνει μαζί του στο σπίτι. Όταν εκείνη αρνείται, ο Δημοσθένης τη χωρίζει και ζητά από την Ασπασία να γυρίσει κοντά του. Η Ηρώ (Φωτεινή Γεωργίδη) τηλεφωνεί στον Αντώνη και ψάχνει τη Στέλλα, αλλά εκείνος την αδειάζει. Ο Παυλής μαθαίνει για τις επαφές της Δάφνης και του Μιχάλη και γίνεται έξαλλος. Η Ιουλία, απογοητευμένη από όλους και όλα, αποφασίζει να πουλήσει στην Αθηνά το μερίδιό της και να φύγει από την Ελλάδα.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

