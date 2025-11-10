Ένα περιστατικό που κόβει την ανάσα καταγράφηκε στα παγωμένα νερά της Νορβηγίας, όταν μια δύτρια ήρθε αντιμέτωπη με μια τεράστια φάλαινα, η οποία παραλίγο να την καταπιεί ολόκληρη.

Η 45χρονη γυναίκα απολάμβανε ελεύθερη κατάδυση, χαζεύοντας την ηρεμία της θάλασσας και τη θαλάσσια ζωή γύρω της, όταν ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκε μια τεράστια φάλαινα –φυσητήρας– που κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το μέρος της. Με το στόμα της να ανοίγει μόλις λίγα εκατοστά από τη δύτρια, η σύγκρουση φαινόταν αναπόφευκτη.

Ευτυχώς, η γυναίκα κατάφερε να αποφύγει τη φάλαινα και να κολυμπήσει μακριά σοκαρισμένη. Στο εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφηκε, φαίνεται η Yang να βγαίνει στην επιφάνεια, ψελλίζοντας: «Ω, Θεέ μου!».

Για μια στιγμή, μπορεί να νόμισε ότι έφτασε το τέλος όμως, η φάλαινα άλλαξε ανεξήγητα κατεύθυνση και κολύμπησε μακριά, αφήνοντας τη δύτρια άθικτη.

«Παραλίγο να με καταπιεί», ακούγεται η ίδια να λέει στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο: