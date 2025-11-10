sports betsson
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague
Ποδόσφαιρο 10 Νοεμβρίου 2025 | 18:27

Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague

Οι καλοί, οι κακοί και οι… άσχημοι στο πρώτο (σχεδόν) τρίτο της Superleague – Η συνήθεια του Ολυμπιακού, η «ανηφόρα» του Παναθηναϊκού, το «πολυβόλο» της Λιβαδειάς, η Κηφισιά και τα… ζόρια

Γιώργος Νοικοκύρης
ΚείμενοΓιώργος Νοικοκύρης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

Spotlight

Πόσο διαφορετικά περιμέναμε να είναι τα πράγματα στο πρωτάθλημα όταν στα τέλη του Αυγούστου ξεκινούσε η νέα Superleague; Πόσο… απόσταση έχουν τα δεδομένα των δέκα πρώτων αγωνιστικών με όσα είχαμε στο μυαλό μας για την δυναμική των ομάδων που έμπαιναν στο νέο «μαραθώνιο» με στόχους και ελπίδες;

Τι ανατροπές ζούμε ήδη στα ψηλά και τα χαμηλά «πατώματα» της λίγκας; Ερωτήματα με απαντήσεις στο «χορτάρι» μετά από ένα πρώτο, αρκετά σημαντικό δείγμα καθώς βρισκόμαστε σχεδόν στο 1/3 του πρωταθλήματος μετά την ολοκλήρωση και της 10ης αγωνιστικής. Αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά…

Η ερυθρόλευκη κορυφή και οι κούρσα για δύο, άντε τρεις…

Ο Ολυμπιακός με το 4Χ4 που έκανε από διακοπή σε διακοπή έπιασε κορυφή όντας στο +2 από τον ΠΑΟΚ που μετά από Ολυμπιακό και ΑΕΚ δεν μπόρεσε να τριτώσει το καλό για αυτόν στην Λεωφόρο χάνοντας από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ. Μια πορεία έως τώρα των δύο ομάδων, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, αξιόπιστη και ξεκάθαρη ως την δυναμική που έχουν για να πάνε μέχρι τέλους.

Και αν για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό ήταν αναμενόμενο, ο ΠΑΟΚ από την άλλη κατάφερε να φέρει «τούμπα» τα πράγματα από το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» και να δείξει, παρά την χθεσινή ήττα, πως μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο σε μια ξεχωριστή χρονιά για τον ίδιο συμπληρώνοντας 100 χρόνια ζωής. Μια κούρσα για δύο για τον τίτλο που όμως παρά τα θέματα που βγάζει η ΑΕΚ μπορεί να αποτελέσει τον τρίτο πόλο, ούσα άλλωστε στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και στον πόντο από τον δεύτερο ΠΑΟΚ.

Μια τριάδα στην κορυφή, με τον Παναθηναϊκό χώρια και σε απόσταση 10 βαθμών από αυτή, έχοντας βεβαίως ένα ματς λιγότερο (αυτό της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ), και επιδιώκοντας μετά από την έλευση του Μπενίτεθ να βρει σταθερότητα και ελπίδα για το πρωτάθλημα που κυνηγάει από το μακρινό 2010. Οι πράσινοι που ναι μεν κέρδισαν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σε ένα κομβικό σημείο για αυτούς αλλά μια εβδομάδα πριν είχαν χάσει στον Βόλο.

Τα 26 γκολ της Λιβαδειάς και ο Βόλος

Και επειδή Superleague δεν είναι μόνο το Big-4 δύο ομάδες της περιφέρειας αποτελούν και τις ευχάριστες εκπλήξεις στις δέκα πρώτες «στροφές» του πρωταθλήματος. Η κάθε μια με διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι δύο όμως με 18 βαθμούς στο «σακούλι» φιγουράροντας παρέα στην 4η θέση, πολύ μακριά από τους στόχους που είχαν παραδοσιακά. Λεβαδειακός και Βόλος κάνουν το κάτι παραπάνω ελπίζοντας να νικήσουν και την… υψοφοβία.

Η παρουσία του Λεβαδειακού πιο εμφατική έως τώρα καθώς παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, επιθετικό και άκρως παραγωγικό με 26 γκολ, τα περισσότερα στη Superleague! Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει 23, ο δεύτερος ΠΑΟΚ 20 και αμέσως μετά έρχεται η Κηφισιά με 17, η άλλη έκπληξη της σεζόν έως τώρα.

Μια σύγκριση με τις παραδοσιακές δυνάμεις δείχνει και την διαφορά για τον Λεβαδειακό καθώς η ΑΕΚ που είναι τρίτη έχει όλα και όλα 11 γκολ, ο Παναθηναϊκός 12 και ο Άρης ένα παραπάνω από τον… Ελ Καμπί. Εννιά η ομάδα της Θεσσαλονίκης, οχτώ ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Ο Βόλος από την άλλη με ισορροπία στα γκολ (13-13), μπορεί να μην είναι τόσο εμφατικός όσο ο Λεβαδειακός αλλά αποδεικνύεται το ίδιο ουσιαστικός με μεγάλες νίκες που τον έχουν φέρει τόσο ψηλά.

Η Κηφισιά και τα… ζόρια

Με συγκομιδή 12 βαθμών και κυρίως με εικόνα μιας ομάδας που δεν φαίνεται πως θα μπλέξει σε «μάχες κατηγορίας» η Κηφισιά αποτελεί μια από τις εκπλήξεις της σεζόν. Ο Λέτο έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο που για τα δεδομένα του συλλόγου έχει «τρυπήσει ταβάνι» και με «όπλο» το δίδυμο Τεττέι – Παντελίδης έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων.

Κάτι παρόμοιο με τον Άρη για λάθος λόγο όμως. Τι είχες Άρη, τι είχα πάντα, ένα πράγμα καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης για άλλη μια χρονιά δείχνει μακριά από τις μεγάλες προσδοκίες που (δικαίως) έχουν οι οπαδοί του. Με 15 βαθμούς στην 7η θέση της Superleague χωρίς να βγάζει σιγουριά και αποτελεσματικότητα χρειάζεται μεγάλα άλματα βελτίωσης. Σαν και αυτά που κάνει τελευταία ο Παναιτωλικός και φτάνοντας στους 11 βαθμούς και την 9η θέση ανασαίνει καλύτερα την ώρα που ο Ατρόμητος παραμένει στην μετριότητα και προς τα κάτω με 9 βαθμούς έχοντας χάσει και την δυναμική της έδρας.

Και όσο κατεβαίνουμε τόσο μεγαλύτερα τα… ζόρια και η απογοήτευση με τον Αστέρα AKTOR να έχει τέσσερις βαθμούς στα τελευταία δύο ματς (μπορούσε και το διπλό στο Βικελίδης) και να δείχνει εικόνα ανάκαμψης παραμένοντας όμως χαμηλά με 7 βαθμούς  σύνολο, όσους έχει και η ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας όμως δεν έχει την ίδια θετική αύρα που βγάζει το τελευταίο διάστημα ο Αστέρας και δείχνει πως θα ζοριστεί πολύ φέτος για να πετύχει τον στόχο της.

Από κάτω, στους 6 και στην ζώνη του υποβιβασμού ο ΟΦΗ που μετά την περσινή πολύ καλή παρουσία και πορεία έως τον τελικό του κυπέλλου έχει μπλέξει από νωρίς ψάχνοντας αντίδραση που ούτε με τον Κόντη έχει έρθει ακόμη (2Χ2 ήττες). Με 9 γκολ ενεργητικό ο ΟΦΗ (που έχει ένα ματς λιγότερο) έχει την δεύτερη χειρότερη επίθεση μαζί με Άρη και ΑΕΛ και με 20 γκολ την δεύτερη χειρότερη άμυνα!

Ο μοναδικός σε όλη τη Superleague που έχει χειρότερα νούμερα παντού από τον ΟΦΗ και τους υπόλοιπους της κατηγορίας είναι ο ουραγός Πανσερραϊκός που αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει την μοίρα του. Με πέντε βαθμούς (1-2-7), 7 γκολ ενεργητικό και 25 παθητικό ο Πανσερραϊκός ψάχνει κάτι παραπάνω από έναν… Μπετανκόρ για τον σώσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ισχυρό τζίρο η ανοδική αντίδραση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ισχυρό τζίρο η ανοδική αντίδραση

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν

Ο Γένσεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, ενώ ανέβασαν ρυθμούς ο Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Σύνταξη
Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού

Έπεσαν αντικείμενα στον χαμό που έγινε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η έδρα του κινδυνεύει με τιμωρία από τη ΔΕΑΒ και να παίξει χωρίς θεατές με την ΑΕΚ.

Βάιος Μπαλάφας
Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Ο σπουδαίος σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε «χατ-τρικ» στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 επί της Θέλτα, χάρη στην οποία οι «μπλαουγκράνα» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από τη Ρεάλ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
Απειλήθηκα 10.11.25

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ασθενείς (21%) δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρο βρίσκεται (στοιχεία Eurostat) το 3,6%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν

Ο Γένσεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, ενώ ανέβασαν ρυθμούς ο Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Σύνταξη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Συγγενής του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή με τους πυροβολισμούς, περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το πρωινό στα Βορίζια

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο
Οι συμβολισμοί 10.11.25

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο

«Η “Ιθάκη” είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο