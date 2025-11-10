Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague

Πόσο διαφορετικά περιμέναμε να είναι τα πράγματα στο πρωτάθλημα όταν στα τέλη του Αυγούστου ξεκινούσε η νέα Superleague; Πόσο… απόσταση έχουν τα δεδομένα των δέκα πρώτων αγωνιστικών με όσα είχαμε στο μυαλό μας για την δυναμική των ομάδων που έμπαιναν στο νέο «μαραθώνιο» με στόχους και ελπίδες;

Τι ανατροπές ζούμε ήδη στα ψηλά και τα χαμηλά «πατώματα» της λίγκας; Ερωτήματα με απαντήσεις στο «χορτάρι» μετά από ένα πρώτο, αρκετά σημαντικό δείγμα καθώς βρισκόμαστε σχεδόν στο 1/3 του πρωταθλήματος μετά την ολοκλήρωση και της 10ης αγωνιστικής. Αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά…

Η ερυθρόλευκη κορυφή και οι κούρσα για δύο, άντε τρεις…

Ο Ολυμπιακός με το 4Χ4 που έκανε από διακοπή σε διακοπή έπιασε κορυφή όντας στο +2 από τον ΠΑΟΚ που μετά από Ολυμπιακό και ΑΕΚ δεν μπόρεσε να τριτώσει το καλό για αυτόν στην Λεωφόρο χάνοντας από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ. Μια πορεία έως τώρα των δύο ομάδων, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, αξιόπιστη και ξεκάθαρη ως την δυναμική που έχουν για να πάνε μέχρι τέλους.

Και αν για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό ήταν αναμενόμενο, ο ΠΑΟΚ από την άλλη κατάφερε να φέρει «τούμπα» τα πράγματα από το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» και να δείξει, παρά την χθεσινή ήττα, πως μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο σε μια ξεχωριστή χρονιά για τον ίδιο συμπληρώνοντας 100 χρόνια ζωής. Μια κούρσα για δύο για τον τίτλο που όμως παρά τα θέματα που βγάζει η ΑΕΚ μπορεί να αποτελέσει τον τρίτο πόλο, ούσα άλλωστε στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και στον πόντο από τον δεύτερο ΠΑΟΚ.

Μια τριάδα στην κορυφή, με τον Παναθηναϊκό χώρια και σε απόσταση 10 βαθμών από αυτή, έχοντας βεβαίως ένα ματς λιγότερο (αυτό της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ), και επιδιώκοντας μετά από την έλευση του Μπενίτεθ να βρει σταθερότητα και ελπίδα για το πρωτάθλημα που κυνηγάει από το μακρινό 2010. Οι πράσινοι που ναι μεν κέρδισαν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σε ένα κομβικό σημείο για αυτούς αλλά μια εβδομάδα πριν είχαν χάσει στον Βόλο.

Τα 26 γκολ της Λιβαδειάς και ο Βόλος

Και επειδή Superleague δεν είναι μόνο το Big-4 δύο ομάδες της περιφέρειας αποτελούν και τις ευχάριστες εκπλήξεις στις δέκα πρώτες «στροφές» του πρωταθλήματος. Η κάθε μια με διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι δύο όμως με 18 βαθμούς στο «σακούλι» φιγουράροντας παρέα στην 4η θέση, πολύ μακριά από τους στόχους που είχαν παραδοσιακά. Λεβαδειακός και Βόλος κάνουν το κάτι παραπάνω ελπίζοντας να νικήσουν και την… υψοφοβία.

Η παρουσία του Λεβαδειακού πιο εμφατική έως τώρα καθώς παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, επιθετικό και άκρως παραγωγικό με 26 γκολ, τα περισσότερα στη Superleague! Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει 23, ο δεύτερος ΠΑΟΚ 20 και αμέσως μετά έρχεται η Κηφισιά με 17, η άλλη έκπληξη της σεζόν έως τώρα.

Μια σύγκριση με τις παραδοσιακές δυνάμεις δείχνει και την διαφορά για τον Λεβαδειακό καθώς η ΑΕΚ που είναι τρίτη έχει όλα και όλα 11 γκολ, ο Παναθηναϊκός 12 και ο Άρης ένα παραπάνω από τον… Ελ Καμπί. Εννιά η ομάδα της Θεσσαλονίκης, οχτώ ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Ο Βόλος από την άλλη με ισορροπία στα γκολ (13-13), μπορεί να μην είναι τόσο εμφατικός όσο ο Λεβαδειακός αλλά αποδεικνύεται το ίδιο ουσιαστικός με μεγάλες νίκες που τον έχουν φέρει τόσο ψηλά.

Η Κηφισιά και τα… ζόρια

Με συγκομιδή 12 βαθμών και κυρίως με εικόνα μιας ομάδας που δεν φαίνεται πως θα μπλέξει σε «μάχες κατηγορίας» η Κηφισιά αποτελεί μια από τις εκπλήξεις της σεζόν. Ο Λέτο έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο που για τα δεδομένα του συλλόγου έχει «τρυπήσει ταβάνι» και με «όπλο» το δίδυμο Τεττέι – Παντελίδης έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων.

Κάτι παρόμοιο με τον Άρη για λάθος λόγο όμως. Τι είχες Άρη, τι είχα πάντα, ένα πράγμα καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης για άλλη μια χρονιά δείχνει μακριά από τις μεγάλες προσδοκίες που (δικαίως) έχουν οι οπαδοί του. Με 15 βαθμούς στην 7η θέση της Superleague χωρίς να βγάζει σιγουριά και αποτελεσματικότητα χρειάζεται μεγάλα άλματα βελτίωσης. Σαν και αυτά που κάνει τελευταία ο Παναιτωλικός και φτάνοντας στους 11 βαθμούς και την 9η θέση ανασαίνει καλύτερα την ώρα που ο Ατρόμητος παραμένει στην μετριότητα και προς τα κάτω με 9 βαθμούς έχοντας χάσει και την δυναμική της έδρας.

Και όσο κατεβαίνουμε τόσο μεγαλύτερα τα… ζόρια και η απογοήτευση με τον Αστέρα AKTOR να έχει τέσσερις βαθμούς στα τελευταία δύο ματς (μπορούσε και το διπλό στο Βικελίδης) και να δείχνει εικόνα ανάκαμψης παραμένοντας όμως χαμηλά με 7 βαθμούς σύνολο, όσους έχει και η ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας όμως δεν έχει την ίδια θετική αύρα που βγάζει το τελευταίο διάστημα ο Αστέρας και δείχνει πως θα ζοριστεί πολύ φέτος για να πετύχει τον στόχο της.

Από κάτω, στους 6 και στην ζώνη του υποβιβασμού ο ΟΦΗ που μετά την περσινή πολύ καλή παρουσία και πορεία έως τον τελικό του κυπέλλου έχει μπλέξει από νωρίς ψάχνοντας αντίδραση που ούτε με τον Κόντη έχει έρθει ακόμη (2Χ2 ήττες). Με 9 γκολ ενεργητικό ο ΟΦΗ (που έχει ένα ματς λιγότερο) έχει την δεύτερη χειρότερη επίθεση μαζί με Άρη και ΑΕΛ και με 20 γκολ την δεύτερη χειρότερη άμυνα!

Ο μοναδικός σε όλη τη Superleague που έχει χειρότερα νούμερα παντού από τον ΟΦΗ και τους υπόλοιπους της κατηγορίας είναι ο ουραγός Πανσερραϊκός που αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει την μοίρα του. Με πέντε βαθμούς (1-2-7), 7 γκολ ενεργητικό και 25 παθητικό ο Πανσερραϊκός ψάχνει κάτι παραπάνω από έναν… Μπετανκόρ για τον σώσει.