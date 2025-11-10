Πένθος στο ΝΒΑ: Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος, Λένι Γουίλκενς

Θλίψη στο ΝΒΑ, καθώς ο Λένι Γουίλκινς, που συνέδεσε το όνομά του με τους Σιάτλ Σούπερσονικς και ονομάστηκε «ο νονός των Σούπερσονικς» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Πρόκειται για θρυλικό προπονητή της λίγκας, αλλά και άλλοτε σπουδαίο παίκτη, ο οποίος έχει εισαχθεί στο Hall of Fame τρεις φορές, τόσο ως προπονητής, όσο και ως παίκτης, αλλά και μέλος της Dream Team του 1992 ως assistant coach.

Ποιος ήταν ο Λένι Γουίλκενς

Ως παίκτης είχε έντονη δράση στα παρκέ τη δεκαετία του 60 και του 70, παίζοντας μεταξύ άλλων σε Σούπερσονικς (68-72), Καβαλίερς (1972-74) και Μπλέιζερς (1974-75).

Lenny Wilkens, Hall of Fame basketball player and coach, has died at 88. Wilkens, who was known as the godfather of Seattle basketball, played for 15 seasons and his 1,332 wins as a head coach rank third all-time. pic.twitter.com/Rh7kGaKzbP — Yahoo Sports (@YahooSports) November 9, 2025

Ως προπονητής όμως η δράση του ήταν ακόμα πιο μεγάλη καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1979 με την ομάδα του Σιάτλ, ενώ βρέθηκε στον πάγκο των Καβαλίερς, των Χοκς, των Ράπτορς και των Νιου Γιορκ Νικς, με την σεζόν 2004-05 να είναι η τελευταία του στους πάγκους.

Ο Ουίλκενς ήταν μέλος και του προπονητικού επιτελείου της Team USA, κατακτώντας δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρώτο το 1992, ως ασίσταντ κόουτς της Dream Team και το δεύτερο το 1996 ως head coach της ομάδας των ΗΠΑ.