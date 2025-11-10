Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»

Η Euroleague γνωστοποίησε ότι επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό λόγω οικονομικών παραβάσεων το τελευταίο διάστημα.

Ο σύλλογος του Πριγκιπάτου εξέδωσε με τη σειρά του σχετική ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για κάποια τελεσίδικη απόφαση, αλλά για ένα μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα.

L'AS Monaco Basket confirme avoir été informée d'une mesure provisoire adoptée par le Comité financier de l'EuroLeague Basketball, à la suite d'une demande de la Commission de contrôle de gestion.

Η ανακοίνωση της Μονακό:

«Η AS Monaco Basket επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για την προσωρινή απόφαση που υιοθετήθηκε από το Οικονομικό Συμβούλιο της EuroLeague Basketball, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (MCC).

Το μέτρο αυτό, το οποίο περιορίζει προσωρινά τη δυνατότητα του Συλλόγου να εγγράφει νέους παίκτες ή προπονητές στις διοργανώσεις της EuroLeague, είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί κύρωση ή τελική απόφαση.

Ο Σύλλογος επιθυμεί να τονίσει ότι πάντοτε ενήργησε με απόλυτη διαφάνεια και καλή πίστη, τηρώντας με συνέπεια όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την EuroLeague Basketball και άλλους θεσμικούς φορείς. Η AS Monaco Basket διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση και έχει εκπληρώσει έγκαιρα και πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της προς τους θεσμικούς εταίρους.

Είμαστε βέβαιοι ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας, ο Σύλλογος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της EuroLeague. Η AS Monaco Basket σέβεται απολύτως τις αρχές της Οικονομικής Σταθερότητας και του Financial Fair Play και θα συνεργαστεί στενά με το Οικονομικό Συμβούλιο, ώστε το ζήτημα να επιλυθεί άμεσα και οριστικά.

Ο Σύλλογος παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στους αγωνιστικούς του στόχους και στη συνέχιση της εκπροσώπησης του Πριγκιπάτου του Μονακό με τον ίδιο επαγγελματισμό, ακεραιότητα και φιλοδοξία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη Roca Team».