10.11.2025
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια
Media 10 Νοεμβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει στις μικρές οθόνες την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Στις 21.00, στο MEGA.

Ο Χάρι επιλέγει τη φυγή στο εξωτερικό απέναντι στην ανένδοτη στάση της Ελβίρας στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, σε νέο ραντεβού, Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η επικείμενη άφιξη μιας πάμπλουτης πελάτισσας στο ξενοδοχείο φέρνει αναστάτωση στην ομάδα του HOTΕΛ ΕΛVIRA. Πώς θα αντιδράσουν όμως οι ήρωες της κωμικής σειράς όταν ανακαλύψουν πως η υψηλή προσκεκλημένη είναι… τετράποδη;

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 16 – «V.I.P.» (1) (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου)

Ο Χάρι ομολογεί στην Ελβίρα ότι είναι ο εκτελεστής του σχεδίου της Raptor, και εκείνη τού ζητάει να φύγει από το ξενοδοχείο το συντομότερο. Η παράξενη συμπεριφορά του Φίλιππου ανησυχεί την Ντίνα, η οποία κάνει διάρρηξη στο σπίτι του και ανακαλύπτει την κρυφή του ζωή. Ο Γιάννης εξασφαλίζει αποκλειστική διαμονή από μια πάμπλουτη πελάτισσα και επιστρατεύει τον Θεμιστοκλή για να κάνει χλιδάτες παρεμβάσεις στο ξενοδοχείο παρά τη θέληση της Ελβίρας. Ο Θεμιστοκλής όμως, έχει αναλάβει να βρει και το χαμένο αδέσποτο που περιμάζεψε η Νούλη, αποκτώντας έτσι ένα κοινό με τον Ηλία, ο οποίος αναζητά την επτάψυχη γάτα του, Τζίτζι, πριν της τελειώσουν οι ζωές. Την ώρα που η Λαμπρινή κάνει προσωπικό της στοίχημα την προστασία του Παντελή από τα αλλεργιογόνα τετράποδα εν μέσω καλλιστείων γάτας, η υψηλή προσκεκλημένη καταφτάνει στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, όμως δεν είναι αυτή που περίμεναν αλλά… το σκυλάκι της, η Χλόη.

Γκεστ επεισοδίου: Φρόσω Ράλλη (στον ρόλο της Τζόαν)

Επεισόδιο 17 –«V.I.P.» (2) (Παρασκευή 14 Νοεμβρίου)

Η Χλόη, το σκυλάκι της πάμπλουτης πελάτισσας, συνοδεύεται από ένα πολύ ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών για την καθημερινή της ρουτίνα που περιλαμβάνει καλλωπισμό, ψυχοθεραπεία, διάβασμα και εξειδικευμένη διατροφή. Στην προσπάθειά τους να τα κάνουν όλα κατά γράμμα, οι ήρωες του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» χάνουν τη σκυλίτσα. Τη βρίσκει ο Ηλίας, ο οποίος πιστεύει ότι είναι μετενσάρκωση της χαμένης του γάτας, της Τζίτζι. Ο Παντελής προσπαθεί με ένα τέχνασμα να απαλλαγεί από τη διοργάνωση καλλιστείων γατών, κερδίζοντας ταυτόχρονα χρήματα, όμως ένα λάθος της Λαμπρινής κάνει τον κίνδυνο αλλεργίας του να χτυπήσει… κόκκινο. Ο Χάρι βοηθάει ενεργά στο «πρότζεκτ Χλόη», έχοντας ζητήσει κρυφά από την Raptor την απομάκρυνσή του από το νησί, καθώς δεν βλέπει «φως στο τούνελ» με τη συμπεριφορά της Ελβίρας.

Γκεστ επεισοδίου: Φρόσω Ράλλη, Νικόλας Ψυχαράκης

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

HOTΕΛ ΕΛVIRA
ΣΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 21:00

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
