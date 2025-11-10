Η γη της ελιάς: Αποκαλύψεις και συγκρούσεις

Ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, αποκαλύψεις και δραματικές συγκρούσεις επιφυλάσσει απόψε στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς.

Η Φρύνη ζει στιγμές τρόμου, ενώ ένα μοιραίο λάθος του Παρασκευά απειλεί να τινάξει τη σχέση τους στον αέρα

Αναλυτικά τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Ο Αντώνης, σε πανικό, θάβει το πτώμα της Στέλλας στον κήπο, αποφασισμένος να σβήσει κάθε ίχνος του εγκλήματος. Η Ασπασία κάνει απέλπιδες προσπάθειες να τα ξαναβρούν ο Λεοντιάδης κι η Κούλα.

Ο Αντώνης πλησιάζει την Αμαλία με μια πρόταση – «βόμβα». Την ίδια ώρα, η Ιουλία φέρνει μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία στην εταιρεία κι η Αθηνά, αναγνωρίζει το επιχειρηματικό της ένστικτο. Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι αποφάσισαν με τον Στέφανο να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά, αλλά η αντίδρασή του την αιφνιδιάζει.

Η ένταση κορυφώνεται όταν ο άντρας που έψαχνε τη Φρύνη, εισβάλλει στο σπίτι της και την πιάνει από τον λαιμό. Την ίδια στιγμή, μπαίνει στο σπίτι ο Παρασκευάς και παρεξηγεί αυτό που βλέπει, αφού είναι σίγουρος ότι πρόκειται για τον εραστή της. Τα λύτρα παραδίδονται κι οι απαγωγείς επιστρέφουν το μωρό στον Δημοσθένη.

