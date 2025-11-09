Με ασίστ του Καρέτσα ισοφάρισε (1-1) η Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εξακολουθεί να μοιράζει ασίστ. Έφτασε τις τρεις στα δύο τελευταία ματς που έδωσε, μόνο που οι προηγούμενες έφεραν το «διπλό» της Γκενκ στο Europa League επί της Μπράγκα (4-3), ενώ η σημερινή με τη Γάνδη (άνοιξε το σκορ ο Χίεον) δεν αποδείχθηκε… γούρικη. Η ομάδα του Έλληνα διεθνούς ακραίου επιθετικού αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, στην έδρα της Γάνδης, η οποία βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 56′ με τον Γκάντελμαν.

Τέσσερα 24ωρα μετά το επικό ματς με την Μπαρτσελόνα στο Champions League (3-3), η Μπριζ γνώρισε την ήττα στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ με 1-0, στο πιο μεγάλο ματς της 14ης αγωνιστικής της Jupiler Pro League.

Το τελικό αποτέλεσμα έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Μπεσνίκ Χάσι να διατηρηθεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και ταυτόχρονα την ευκαιρία στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, εφόσον αργότερα περάσει με «διπλό» από την έδρα της Μαλίν, να ξεφύγει με +6 από την Μπριζ στη μάχη του τίτλου.

Τη διαφορά στο παιχνίδι που έγινε στο «Λότο Παρκ» των Βρυξελλών έκανε το αυτογκόλ του Μέχελε στο 6′. Ο Χρήστος Τζόλης έπαιξε σε όλο το ματς, αλλά όπως και οι περισσότεροι συμπαίκτες του, δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα, γνωρίζοντας την ήττα για 3η φορά στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της βελγικής Jupiler League, έχουν ως εξής:

Ντέντερ-Ζούλτε Βάρεγκεμ 2-2

Σερκλ Μπριζ-Λέουβεν 1-2

Σαρλερουά-Βέστερλο 2-0

Αντβέρπ-Λα Λουβιέρ 3-1

Αντερλεχτ-Μπριζ 1-0

Σεντ Τρουϊντέν-Σταντάρ Λιέγης 1-0

Γάνδη-Γκενκ 1-1

Μαλίν-Σεντ Ζιλουάζ 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 32 -13αγ.

Μπριζ 29

Άντερλεχτ 25

Σεντ Τρουιντέν 24

Γάνδη 21

Μαλίν 20 -13αγ.

Γκενκ 20

Ζούλτε Βάρεγκεμ 19

Σαρλερουά 18

Σταντάρ Λιέγης 17

Λα Λουβιέρ 17

Βέστερλο 15

Λέουβεν 15

Αντβέρπ 14

Σερκλ Μπριζ 12

Ντέντερ 5