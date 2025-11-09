Επιστροφή στις νίκες η Μπιλμπάο, δυσκολεύτηκε με την ουραγό Οβιέδο (1-0)

Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στην ουραγό, Οβιέδο, αλλά τελικά πήρε τη νίκη η Αθλέτικ Μπιλμπάο, με σκορ 1-0, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της La Liga.

Μετά από δύο ήττες και μία ισοπαλία, οι Βάσκοι επέστρεψαν στα «τρίποντα», χάρις στο γκολ του Νίκο Γουίλιαμς.

Πάλεψαν οι φιλοξενούμενοι για να πάρουν τουλάχιστον ένα βαθμό, παρά ταύτα δεν τα κατάφεραν και μετά την 8η τους ήττα παρέμειναν στην τελευταία θέση της κατάταξης μετά απο 12 αγώνες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της La Liga:

Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1

(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0

(16′ Τσιγκάνκοφ)

Σεβίλη-Οσασούνα 1-0

(51′ πέν. Βάργκας)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1

(12΄αυτ. Ντε λα Φουέντε, 61΄,80΄ Γκριζμάν – 21΄ Σάντσεθ)

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 0-2

(43΄ Μορένο, 57΄ Μολέιρο)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 1-0

(25′ Νίκο Γουίλιαμς)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 9/11

Μαγιόρκα-Χετάφε 9/11

Βαλένθια-Μπέτις 9/11

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ στη La Liga (σε 11 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 30

Βιγιαρεάλ 26 -12αγ.

Μπαρτσελόνα 25

Ατλέτικο Μαδρίτης 25 -12αγ.

Μπέτις 19

Εσπανιόλ 18 -12αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17 -12αγ.

Χετάφε 17

Σεβίλη 16 -12αγ.

Έλτσε 15 -12αγ.

Αλαβές 15 -12αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Θέλτα 13

Ρεάλ Σοσιεδάδ 13 -12αγ.

Οσασούνα 11 -12αγ.

Τζιρόνα 10 -12αγ.

Λεβάντε 9 -12αγ.

Μαγιόρκα 9

Βαλένθια 9

Οβιέδο 8 -12αγ.