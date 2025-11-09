newspaper
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 09:58
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
Διεθνής Οικονομία 09 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Η γρίπη των πτηνών επιστρέφει με σφοδρότητα και απειλεί ξανά τη σταθερότητα της διατροφικής αλυσίδας στην Ευρώπη. Από τη Γαλλία και τη Γερμανία έως την Ισπανία και την Ιταλία, η εξάπλωση του ιού H5N1 έχει οδηγήσει σε ένα νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των αυγών και ανησυχίας για την ασφάλεια των εκτροφών. Η ισπανική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (INE) καταγράφει άνοδο 18% στις τιμές των αυγών σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Ομοσπονδία Καταναλωτών (OCU) εκτιμά ότι το πραγματικό κόστος για τον καταναλωτή έχει αυξηθεί σχεδόν 40% μέσα σε λίγους μήνες.

Τα νέα κρούσματα γρίπης σε οικόσιτες και άγριες πτηνοτροφικές μονάδες αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Στην Ισπανία, μόνο την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν 14 εστίες σε επαρχίες όπως το Βαγιαδολίδ, η Μαδρίτη και η Ουέλβα, ενώ συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα καταγεγραμμένα περιστατικά ξεπερνούν τα 130. Οι αρχές έχουν ήδη λάβει έκτακτα μέτρα: από τη Δευτέρα, απαγορεύεται η εκτροφή πτηνών σε ανοιχτούς χώρους για να περιοριστεί η μετάδοση από άγρια σε οικόσιτα είδη — μια πολιτική που ακολουθούν ήδη και η Γαλλία και η Γερμανία.

Η κατάσταση θυμίζει έντονα την κρίση του 2022, όταν η γρίπη των πτηνών είχε προκαλέσει απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ζώων παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων (WOAH), από την αρχή της πανδημίας του H5N1 έχουν πεθάνει ή θανατωθεί πάνω από 310 εκατομμύρια πτηνά. Μόνο στις ΗΠΑ, ο αριθμός ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια, ενώ στην Ευρώπη περισσότερα από 50 εκατομμύρια οικόσιτα πουλερικά έχουν ήδη καταστραφεί.

Η «θύελλα» στην αγορά αυγών

Η ζήτηση για αυγά παραμένει ισχυρή, αλλά η προσφορά έχει περιοριστεί. Οι τιμές παραγωγής έχουν εκτοξευθεί, καθώς οι εκτροφείς αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη, απώλειες ζωικού κεφαλαίου και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της OCU, μια ντουζίνα αυγά μεσαίου μεγέθους (Μ) κοστίζει πλέον περίπου 3,14 ευρώ, έναντι 2,14 ευρώ στις αρχές του έτους.

Η «τέλεια καταιγίδα» για την αγορά αυγών οφείλεται σε τρεις παράγοντες:

1. Εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, που μειώνει τη διαθεσιμότητα αυγών.
2. Ανθεκτικότητα των μεσαζόντων, που δεν μετακυλίουν μειώσεις τιμών όταν η αγορά σταθεροποιείται.
3. Αυξημένο κόστος ζωοτροφών και ενέργειας, που εξακολουθεί να πιέζει τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών.

Αντίθετα, η αγορά κρέατος πουλερικών εμφανίζεται πολύ πιο ανθεκτική. Οι τιμές του κοτόπουλου έχουν αυξηθεί μόλις 3,6% σε ετήσια βάση, καθώς η παραγωγή βασίζεται σε κλειστά, βιοασφαλή συστήματα εκτροφής και σε έναν τεράστιο όγκο. Έτσι, ένα μεμονωμένο κρούσμα έχει μικρότερο αντίκτυπο.

Η γρίπη των πτηνών, που ξεκίνησε να εξαπλώνεται ραγδαία από το 2020, έχει εξελιχθεί στη χειρότερη επιδημία στην ιστορία της πτηνοτροφίας. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο ιός έχει πλέον περάσει το φράγμα των ειδών, μολύνοντας και θηλαστικά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για πιθανές μεταλλάξεις με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει ενίσχυση των ελέγχων και της επιτήρησης, ενώ πολλά κράτη έχουν δημιουργήσει ζώνες καραντίνας γύρω από τις εκτροφές και περιοχές με μεγάλο πληθυσμό άγριων πτηνών. Παράλληλα, ενισχύονται τα προγράμματα εμβολιασμού, με τη Γαλλία και την Ολλανδία να ηγούνται των δοκιμών για εμβόλια επόμενης γενιάς.

Οι παραγωγοί ανησυχούν, αλλά τονίζουν πως προς το παρόν δεν υπάρχει έλλειψη αυγών ή κρέατος στα ράφια. «Το ρίσκο εξάπλωσης υπάρχει, καθώς τα άγρια πουλιά είναι φυσικοί φορείς του ιού», παραδέχεται εκπρόσωπος της ισπανικής Avianca, «αλλά με τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας μπορούμε να το κρατήσουμε υπό έλεγχο».
Ωστόσο, η συνεχής επαναφορά των επιδημιών, η εξάρτηση της Ευρώπης από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών και η αύξηση των διεθνών τιμών ζωοτροφών δείχνουν ότι η κρίση μπορεί να επαναληφθεί αν δεν υπάρξουν μόνιμες λύσεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
«Six-Seveeeen» 09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
