Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Παρτιζάν (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 80-71 της Παρτιζάν στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Euroleague, έκανε την δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του και συνεχίζει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Οι Πειραιώτες αν και δυσκολεύτηκαν, στο τέλος κατάφεραν να γυρίσουν το ματς, αφού είχαν σε πολύ καλή μέρα αρκετούς παίκτες που έκαναν την διαφορά στο τέλος του παιχνιδιού, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Κάπως έτσι, την επομένη του αγώνα, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα, όπως συνηθίζει, με τη λεζάντα «Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει. Ένα γήπεδο που δεν σταμάτησε να πιστεύει… Sold out, ένταση, συγκέντρωση, πάθος, χαρακτήρας», να τη συνοδεύει.

🔥 Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει. Ένα γήπεδο που δεν σταμάτησε να πιστεύει… Sold out, ένταση, συγκέντρωση, πάθος, χαρακτήρας. 🎥 Δείτε όλα όσα έγιναν εντός και εκτός παρκέ στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν μέσα από την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Full Video ➡️… pic.twitter.com/X6oUv0az1c — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 8, 2025

