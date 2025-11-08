Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο η Τουρκία

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Αποκλειστική συνέντευξη στα «ΝΕΑ» του αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ

Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο η Τουρκία

• Ο αμερικανός αξιωματούχος μιλάει για τα ενεργειακά projects αμερικανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ενέργειας δημιουργεί καλύτερους γείτονες και ανακοινώνει Κέντρο Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο

Φάκελος Ενέργεια

Τι κλείδωσε για LNG, γεωτρήσεις και Αλεξανδρούπολη στο περιστύλιο του Ζαππείου

=============

Ενα τρίγωνο που ενοχλεί την Αγκυρα

Τι κρύβει η «Νηρηίς» νότια της Κρήτης

• Πώς Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ στήνουν αμυντική ομπρέλα στα θαλάσσια οικόπεδα

=============

Φάκελος Βορίζια

Οι γυναίκες αποφασίζουν για τον σασμό

Μ. Χρυσοχοΐδης: Επτά μέτρα για όπλα και νταήδες στην Κρήτη

=============

Ντάνιελ Ντέι Λιούις στα «ΝΕΑ»

Με γοητεύει το άγνωστο στους ρόλους

=============

Χάρης Δούκας από Βραζιλία

Να σταματήσει ο πόλεμος με τη φύση

=============

Πάνος Ρούτσι στα «ΝΕΑ»

Θα χάναμε τον σκοπό αν κάναμε κόμμα

=============

Μετά τον θρίαμβο

Αντι-Τραμπ ή φούσκα ο Μαμντάνι;

=============

ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ…

Πόσα αυτογκόλ θα αντέξει η κυβέρνηση;