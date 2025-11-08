Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο η Τουρκία
Αποκλειστική συνέντευξη στα «ΝΕΑ» του αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ
- Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
- Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
- Ζω μόνο για τον γιο μας: Ο Τομ Φορντ μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του συζύγου του το 2021
- Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
• Ο αμερικανός αξιωματούχος μιλάει για τα ενεργειακά projects αμερικανικών συμφερόντων στην Ελλάδα, εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ενέργειας δημιουργεί καλύτερους γείτονες και ανακοινώνει Κέντρο Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο
Φάκελος Ενέργεια
Τι κλείδωσε για LNG, γεωτρήσεις και Αλεξανδρούπολη στο περιστύλιο του Ζαππείου
Ενα τρίγωνο που ενοχλεί την Αγκυρα
Τι κρύβει η «Νηρηίς» νότια της Κρήτης
• Πώς Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ στήνουν αμυντική ομπρέλα στα θαλάσσια οικόπεδα
Φάκελος Βορίζια
Οι γυναίκες αποφασίζουν για τον σασμό
Μ. Χρυσοχοΐδης: Επτά μέτρα για όπλα και νταήδες στην Κρήτη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις στα «ΝΕΑ»
Με γοητεύει το άγνωστο στους ρόλους
Χάρης Δούκας από Βραζιλία
Να σταματήσει ο πόλεμος με τη φύση
Πάνος Ρούτσι στα «ΝΕΑ»
Θα χάναμε τον σκοπό αν κάναμε κόμμα
Μετά τον θρίαμβο
Αντι-Τραμπ ή φούσκα ο Μαμντάνι;
ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ…
Πόσα αυτογκόλ θα αντέξει η κυβέρνηση;
- Σομαλία: Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια του Hellas Aphrodite που δέχτηκε επίθεση πειρατών
- Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
- Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Εντοπίστηκε και 14ος νεκρός, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λούιβιλ
- ΟΗΕ: Το Ισραήλ αγνοεί τα ψηφίσματα για τα Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν – Τι καταγγέλει η Συρία
- Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
- Δυτική Οχθη: Σε επίπεδο ρεκόρ οι επιθέσεις των εβραίων εποίκων τον Οκτώβριο
