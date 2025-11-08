Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Οι εξελίξεις παίρνουν απρόβλεπτη τροπή στα επόμενα επεισόδια
Media 08 Νοεμβρίου 2025 | 11:38

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Οι εξελίξεις παίρνουν απρόβλεπτη τροπή στα επόμενα επεισόδια

Τα πάθη, οι ενοχές και οι συγκρούσεις φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με δύσκολες επιλογές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Spotlight

Κάθε απόφαση έχει το τίμημά της και οι ισορροπίες αλλάζουν οριστικά, στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Ο Αντώνης συγκρούεται έντονα με τη Στέλλα και, θολωμένος, χάνει τον έλεγχο και τη σκοτώνει.

Η Ιουλία αποφασίζει να φύγει για πάντα από την Ελλάδα.

Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα.

Η Σοφία, η μητέρα της Μαλένας, αποφυλακίζεται και πηγαίνει στη Μάνη για να διεκδικήσει την κόρη της.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 9 έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου:

Επεισόδιο 39 (Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Αλεξάνδρα, πολύ συγκινημένη, περνά τις πρώτες στιγμές με τη Χριστιάνα, ενώ ο Μανώλης είναι σίγουρος ότι τους λέει ψέματα και αρνείται να της μιλήσει.

Ο Δημοσθένης, πολύ ανήσυχος από την αρπαγή του γιου του, προσπαθεί να συντονιστεί με την Αμαλία για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το γεγονός. Με ένα τηλεφώνημα οι απαγωγείς ζητούν πέντε εκατομμύρια ως λύτρα.

Ο Λεοντιάδης, κουρασμένος από την γκρίνια της Κούλας, μαζεύει τα πράγματά του και φεύγει από το σπίτι της. Στο μεταξύ, ο Στάθης είναι έξαλλος με τη Βασιλική που δεν έχει τολμήσει να του ανακοινώσει τον γάμο της με τον Στέφανο και τον άφησε να το μάθει από σπόντα.

Η Ασπασία πηγαίνει στον Δημοσθένη και υποκρίνεται πως λυπάται γι’ αυτό που του έχει συμβεί. Ο Αντώνης έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι της Στέλλας, αφού με κλάματα και απειλές εκείνη δεν τον αφήνει να φύγει.

Ο άντρας που καταδιώκει τη Φρύνη καταφέρνει να εντοπίσει το ανθοπωλείο της. Ο Αντώνης, πάνω σε ακόμα έναν καβγά με τη Στέλλα η οποία δεν τον αφήνει να φύγει, χάνει τον έλεγχο και τη σκοτώνει.

Επεισόδιο 40 (Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 22:20)

Ο Αντώνης, σε πανικό, θάβει το πτώμα της Στέλλας στον κήπο, αποφασισμένος να σβήσει κάθε ίχνος του εγκλήματος. Η Ασπασία κάνει απέλπιδες προσπάθειες να τα ξαναβρούν ο Λεοντιάδης κι η Κούλα.

Ο Αντώνης πλησιάζει την Αμαλία με μια πρόταση – «βόμβα». Την ίδια ώρα, η Ιουλία φέρνει μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία στην εταιρεία κι η Αθηνά, αναγνωρίζει το επιχειρηματικό της ένστικτο.

Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι αποφάσισαν με τον Στέφανο να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά, αλλά η αντίδρασή του την αιφνιδιάζει. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο άντρας που έψαχνε τη Φρύνη, εισβάλλει στο σπίτι της και την πιάνει από τον λαιμό.

Την ίδια στιγμή, μπαίνει στο σπίτι ο Παρασκευάς και παρεξηγεί αυτό που βλέπει, αφού είναι σίγουρος ότι πρόκειται για τον εραστή της. Τα λύτρα παραδίδονται κι οι απαγωγείς επιστρέφουν το μωρό στον Δημοσθένη.

Επεισόδιο 41 (Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Φρύνη εξηγεί στον Παρασκευά τι συμβαίνει με τον Θύμιο (Γιάννος Ιωάννου) και, μετά από παρότρυνση του Λυκούργου, αποφασίζουν να ενημερώσουν τον Κουράκο για να απαλλαγούν οριστικά από αυτό το πρόβλημα.

Η Μαρία πιέζει την Αθηνά να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στον Τζον, αλλά εκείνη ανησυχεί για τις αντιδράσεις της Φιλιώς. Ο Κουράκος συμβουλεύει τον Στέφανο να έχει τα μάτια του ανοιχτά, καθώς η Σοφία (Βερονίκη Κυριακοπούλου), η μητέρα της Μαλένας, αποφυλακίστηκε.

Η Χριστιάνα επιστρέφει στην Κρήτη και γνωρίζει τη Δάφνη. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα τής ζητάει να δουλέψει μαζί της στο λατομείο. Η Άννα κι ο Μανώλης αρχίζουν να γίνονται φίλοι, με τον Πότη να δείχνει τα πρώτα σημάδια ζήλιας.

Ο Δημοσθένης απαιτεί από την Αμαλία να παρατήσει τη δουλειά της και να μείνει μαζί του στο σπίτι. Όταν εκείνη αρνείται, ο Δημοσθένης τη χωρίζει και ζητά από την Ασπασία να γυρίσει κοντά του.

Η Ηρώ (Φωτεινή Γεωργίδη) τηλεφωνεί στον Αντώνη και ψάχνει τη Στέλλα, αλλά εκείνος την αδειάζει. Ο Παυλής μαθαίνει για τις επαφές της Δάφνης και του Μιχάλη και γίνεται έξαλλος. Η Ιουλία, απογοητευμένη από όλους και όλα, αποφασίζει να πουλήσει στην Αθηνά το μερίδιό της και να φύγει από την Ελλάδα.

Επεισόδιο 42 (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 22:20)

Ο Αντώνης με τη Χριστιάνα κάνουν μία πολύ αποκαλυπτική συζήτηση και, από τα λεγόμενά τους, προκύπτει ότι εκείνη εμπλέκεται στο παράνομο κύκλωμα βαθιά και από πολύ παλιά.

Η Ιουλία ανακοινώνει στην Αθηνά ότι της πουλάει τις μετοχές της στην εταιρεία κι ότι αποφάσισε να ζήσει μόνιμα στην Ισπανία. Η Αθηνά και ο Τζον συναντιούνται και δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις, θέλοντας να κάνουν μια αρχή στην προσπάθεια να τα ξαναβρούν ως ζευγάρι.

Η Ισμήνη δεν νιώθει πολύ καλά και η Αριάδνη γίνεται υπερβολικά προστατευτική απέναντί της.

Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα συγκατοικήσουν με τον Στέφανο κι εκείνος γίνεται έξαλλος. Ο Κουράκος την έχει στήσει στον τοκογλύφο που εκβιάζει τη Φρύνη και καταφέρνει να τον συλλάβει.

Ο Δημοσθένης γυρίζει στο σπίτι του, αλλά η Ασπασία τού δείχνει αμέσως ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πρώτα. Η Ιουλία ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα πάρει το παιδί και μετακομίσει για πάντα στην Ισπανία, αλλά η αντίδρασή του δεν είναι καθόλου ψύχραιμη.

Η μαμά της Μαλένας , η Σοφία, εμφανίζεται στο ιατρείο του Στέφανου και ζητά να δει τη μικρή, όμως εκείνος δεν θα της το κάνει τόσο εύκολο.

Επεισόδιο 43 (Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 22:10)

Η Σοφία είναι αποφασισμένη να δει τη Μαλένα με όποιο κόστος και φαίνεται ότι κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει, ούτε καν ο Στέφανος. Την ίδια ώρα, ο Στάθης δίνει τη δική του μάχη, διεκδικώντας τον γιο του, με την Ιουλία να ετοιμάζει τις βαλίτσες της.

Η Δάφνη αποδεικνύει, γι’ άλλη μια φορά, ότι δεν υπολογίζει τίποτα περισσότερο από το μωρό της και βάζει πάλι σε δοκιμασία τη σχέση της με τον Παυλή. Στο μεταξύ, ο Αντώνης αποζημιώνει την Ηρώ για να τη «φιμώσει», αλλά μέσα του ήδη σχεδιάζει την εκδίκησή του.

Η Κούλα καταφέρνει να «τουμπάρει» τον Γιώργο και μαζί αποφασίζουν να δώσουν μια τελευταία ευκαιρία στον έρωτά τους. Παράλληλα, η Ασπασία ετοιμάζει μια βραδιά «εφιάλτη» για τον Δημοσθένη.

Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται επικίνδυνα κοντά, με τον Πότη να ζηλεύει αφόρητα. Ο Στάθης δίνει τελεσίγραφο στην Ιουλία, δείχνοντάς της πως αυτή τη φορά δεν μπλοφάρει.

Το τσιράκι του Αντώνη εκτελεί το σχέδιο και η Ηρώ καταλήγει νεκρή. Η Σοφία αντικρίζει την κόρη της μετά από τόσο καιρό και, όσοι είναι μπροστά, παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα
Ελλάδα 08.11.25

Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα

Στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή
Πολιτική αντιπαράθεση 08.11.25

Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή

Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για τη διαχείριση του μακελειού στα Βορίζια - Τι απάντησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Κόσμος 08.11.25

Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα

To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Κικίλιας: Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Δεν υπάρχουν άβατα
Απαιτείται συναίνεση 08.11.25

Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή, λέει ο Βασίλης Κικίλιας - «Δεν υπάρχουν άβατα»

«Απαιτείται διακομματική συναίνεση» για το ζήτημα του αφοπλισμού υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας - Τι είπε για τις ενεργειακές συμφωνίες και τα ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»
Ένοπλες Δυνάμεις 08.11.25

Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκαν στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για τη γιορτή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύνταξη
Στον Πανιώνιο ο Στέντμον Λέμον
Μπάσκετ 08.11.25

Στον Πανιώνιο ο Στέντμον Λέμον

Ενίσχυση για τον μπασκετικό Πανιώνιο, με τους «κυανέρυθρους» να ανακοινώνουν την απόκτξση του Αμερικανού φόργουορντ, Στέντμον Λέμον.

Σύνταξη
Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις
Δεν πάει άλλο 08.11.25

Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις

Στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ που θα τεθεί σε λίγη ώρα προς ψηφοφορία αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου δηλώνοντας αποφασισμένος για δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος, εξασφάλισε θέση στα προκριματικά του Conference και ο κόσμος της το γιορτάζει με «Ώπα ώπα» από Νότη Σφακιανάκη!

Σύνταξη
Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens
English edition 08.11.25

Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens

Citizens who had not applied by November 5 now receive a Personal Number automatically, streamlining identification for public services. Corrections are underway to reconcile discrepancies across government records

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 11:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο