Αναστάτωση και τρόμος επικρατούν στον Χολαργό, καθώς ένας 68χρονος προσεγγίζει ανήλικα αγόρια και κορίτσια, προσπαθώντας να τα οδηγήσει στο σπίτι του.

«Εμένα πριν 10 ημέρες τον γιο μου, τον πήρε από πίσω, τον φωτογράφισε, του έλεγε έλα να σου δώσω μία καραμέλα και ο γιος μου έφυγε τρέχοντας για το σπίτι έντρομος, που είναι 10 χρόνων το παιδί. Έχει βγάλει βόλτα τον σκύλο και εκεί τον προσέγγισε και του φώναζε «ε, αγοράκι να σου δώσω μία καραμέλα να σε γνωρίσω;». Και είχε πάει και την 28η στην παρέλαση και έβγαλε βίντεο και φωτογραφίες από τα κοριτσάκια της παρέλασης», λέει πατέρας 10χρονου στο MEGA.

Οι γονείς, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο άνδρας παραμονεύει έξω από τα σχολεία της περιοχής, με αποτέλεσμα οι διευθύνσεις να προβούν προς ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων.

«Είχαμε ενημερωθεί από το σχολείο αρκετές ημέρες πριν ότι κυκλοφορεί κάποιος άνθρωπος, ο οποίος παρενοχλεί τα παιδιά».

Το προφίλ του 68χρονου

Ο 68χρονος, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, είχε συλληφθεί το 2019 στην Κέρκυρα για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων, αποπλάνηση ανηλίκων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις.

Οι γονείς, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους: «Η μητέρα του παιδιού έκανε καταγγελία στην Αστυνομία αλλά η Ασφάλεια απάντησε ότι δεν μπορεί να δράσει αν δεν πραγματοποιήσει ο δράστης κάτι πιο μεμπτό. Ζήτησε από τη μητέρα να κοινοποιήσει τη φωτογραφία του σε όλους τους γονείς για να έχουν τον νου τους».

Η ανησυχία των γονέων είναι μεγάλη και ζητούν ενίσχυση των περιπολιών.