Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις

Σοκάρει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης από έναν 63χρονο ο οποίος συνελήφθη μετά από αναζητήσεις της Αστυνομίας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών, για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη, σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Επιχείρηση της Αστυνομίας

Το πρωί της Τετάρτης (29/10) από το Τμήμα Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδική επιχείρηση στην περιοχή των Πετραλώνων, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 63χρονος ημεδαπός.

Σύμφωνα με την Αστυνομία προηγήθηκε ενδελεχής διερεύνηση πληροφοριών, καθώς ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν εντός οικίας στην περιοχή των Πετραλώνων, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του.

Φίλος της οικογένειας

Ειδικότερα, ο 63χρονος κατά τα έτη 2016 και 2017, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους ώστε να την επιβλέπει, πείθοντάς την ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης, προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.