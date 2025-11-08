Αναβαθμίζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό» η Scope

Την αξιολόγηση στο ΒΒΒ της ελληνικής οικονομίας επιβεβαίωσε η Scope Ratings, για το μακροπρόθεσμο χρέος, τόσο σε τοπικό όσο και σε ξένο νόμισμα, ενώ αναβάθμισε τις προοπτικές (Outlook) από σταθερές σε θετικές.

Παράλληλα, διατήρησε τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις στο S-2, με σταθερές προοπτικές.

Η αλλαγή της προοπτικής αντανακλά, σύμφωνα με τη Scope, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, τη σταθερή δημοσιονομική πορεία και τη συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους.

Ανθεκτικότητα και ανάπτυξη

Σύμφωνα με τηη Scope σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταθερή και ανθεκτική αναπτυξιακή δυναμική εντός της ευρωζώνης. Η χώρα άντεξε καλύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, χάρη στη χαμηλή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, τη γρήγορη διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών και τις ισχυρές εξαγωγές υπηρεσιών (ιδίως τουρισμός).

Μετά από ανάπτυξη 2,3% το 2024, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% το πρώτο εξάμηνο του 2025, με εκτίμηση για 2,2% στο σύνολο του έτους. Η ανεργία συνέχισε να μειώνεται στο 9,5%, από 11% το προηγούμενο έτος. Η Scope προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει γύρω στο 2% το 2026, υποστηριζόμενη από επενδύσεις, απασχόληση, φοροελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος.

Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις

Η απορρόφηση των κονδυλίων του NGEU συνεχίζει να ενισχύει τις επενδύσεις. Οι μεταρρυθμίσεις σε ψηφιοποίηση, φορολογική διοίκηση και ευελιξία αγοράς εργασίας έχουν βελτιώσει την ικανότητα της χώρας να απορροφά κραδασμούς και να διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης.

Η δυνητική ανάπτυξη της Ελλάδας εκτιμάται στο 1,25%, με περαιτέρω άνοδο να εξαρτάται από μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ιδιωτική επένδυση, τις δεξιότητες και τις υποδομές.

Η επενδυτική δραστηριότητα έχει ενισχυθεί σημαντικά — οι πάγιες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60% από το 2019, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 15,5% του ΑΕΠ το 2024, το υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας. Περίπου 8,6 δισ. ευρώ από τις 18,2 δισ. επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ήδη απορροφηθεί.

Η Scope προβλέπει ότι οι επενδύσεις θα φθάσουν στο 18% του ΑΕΠ έως το 2027, με επίκεντρο τις ψηφιακές υποδομές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο τραπεζικός τομέας

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει ενισχυθεί σημαντικά, ενισχύοντας τη μακροοικονομική ανθεκτικότητα. Η πιστωτική επέκταση έχει επανέλθει, με αύξηση των εταιρικών δανείων κατά 15,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) έχουν μειωθεί κάτω από 5%, με δείκτη NPL 3,6%, κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες παραμένουν υψηλοί (CET1 15,8%, συνολικός δείκτης κεφαλαίου 20,4%), ενώ η ρευστότητα είναι ισχυρή (LCR 212%, NSFR 136%). Η κερδοφορία έχει σταθεροποιηθεί (ROE 13%, καθαρά κέρδη 2,5 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025).

Παρά το ότι οι εταιρείες διαχείρισης δανείων εξακολουθούν να χειρίζονται περίπου 94 δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους (44% του ΑΕΠ), τα προβλήματα αυτά δεν συνιστούν πλέον συστημικό κίνδυνο. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υιοθετήσει μακροπροληπτικά μέτρα, όπως αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 0,5% από τον Οκτώβριο 2026 και νέους κανόνες για τους δανειολήπτες από τον Ιανουάριο 2025.

Δημοσιονομική πορεία και βιωσιμότητα χρέους

Η Ελλάδα παρουσιάζει συνεχή βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης. Για το 2026, η Scope προβλέπει οριακό έλλειμμα 0,1% του ΑΕΠ, κάτω από τον προϋπολογισμένο στόχο. Η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική βασίζεται σε συντηρητικές υποθέσεις για ανάπτυξη και έσοδα, δημιουργώντας περιθώριο για θετικές εκπλήξεις.

Ο λόγος χρέους/ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από 145% το 2025 σε 122% το 2030, χάρη σε μέσους πρωτογενείς πλεονασμούς 2,9% και υψηλή ονομαστική ανάπτυξη.

Το ταμειακό απόθεμα των 42 δισ. ευρώ καλύπτει πολλά έτη εξυπηρέτησης χρέους, προσφέροντας ισχυρό μαξιλάρι ρευστότητας. Η Scope αναμένει ότι οι δαπάνες για τόκους θα παραμείνουν γύρω στο 3% του ΑΕΠ, ενώ τα spreads των ελληνικών ομολόγων κινούνται κοντά στα ιστορικά χαμηλά τους.

Προκλήσεις

Παρά τη μείωση από το 206% του ΑΕΠ το 2020, το χρέος της Ελλάδας (145% το 2025) παραμένει το υψηλότερο στην ευρωζώνη, περιορίζοντας τη δημοσιονομική ευελιξία.

Η χώρα επισης αντιμετωπίζει δομικά εμπόδια ανάπτυξης, όπως η εξάρτηση από υπηρεσίες, η χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας και η γήρανση του πληθυσμού. Την ίδια ώρα, παραμένουν εξωτερικές ευπάθειες, με έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 7,1% του ΑΕΠ το 2024 και εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια.

Παράγοντες αλλαγής αξιολόγησης

Η θετική προοπτική σημαίνει ότι οι πιθανότητες για την αξιολόγηση της χώρας τους επόμενους 12 με 18 μήνες είναι για αναβάθμιση.

Αναβάθμιση της αξιολόγησης θα μπορούσε να προκύψει εφόσον:

– συνεχιστεί η σταθερή μείωση του χρέους μέσω πρωτογενών πλεονασμάτων και υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, ή

– ενισχυθούν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, η εξωτερική ισορροπία και η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα.

Αντίθετα, πιθανή υποβάθμιση θα μπορούσε να προκληθεί αν:

– διακοπεί η καθοδική πορεία του χρέους λόγω χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας ή επιβράδυνσης της ανάπτυξης, ή

– επιδεινωθούν οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι.

Η αναθεώρηση των προοπτικών σε Θετικές αντανακλά την πεποίθηση της Scope ότι η βελτιωμένη ανθεκτικότητα και η συνετή πολιτική δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις για ενδεχόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας τους επόμενους μήνες.

