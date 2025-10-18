S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

Στο τελευταίο του ραντεβού με την ελληνική οικονομία για το 2025 ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook την αξιολόγησή του για την ελληνική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο , η S&P, έκανε την έκπληξη και αναβάθμισε την ελληνική οικονομία στο δεύτερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας, παίρνοντας μάλιστα μια απόφαση σε μια δύσκολη διεθνώς περίοδο.

Όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος, από το 2023, η Ελλάδα έχει καταγράψει εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ. Η S&P Global Ratings προβλέπει ότι η κυβέρνηση θα καταγράψει ένα δεύτερο συνεχόμενο συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 2025, επιτρέποντάς της να είναι ένα από τα λίγα κράτη ανεπτυγμένων αγορών που θα αποπληρώσει το καθαρό δημόσιο χρέος σε απόλυτους όρους, για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Σταθερές θεωρεί τις οικονομικές προοπτικές της χώρας η S&P

Παρόλο που οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας είναι αυξημένες, η S&P υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ και η συμμόρφωσή της με τις δημοσιονομικές συνθήκες της ΕΕ προσφέρουν προστασία από τον κίνδυνο σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών.

Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας είναι σταθερές, ενισχυμένες από επενδυτικά έργα και ισχυρή ζήτηση στον τουριστικό τομέα. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουν τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις για την Ελλάδα με βαθμό «BBB/A-2». Οι προοπτικές είναι σταθερές.

Οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν την ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας έναντι των υψηλών αποθεμάτων εξωτερικού και δημόσιου χρέους.

Το αρνητικό και το θετικό σενάριο

Υπογραμμίζει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, αν η δημοσιονομική επίδοση της χώρας παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση, ενώ ως καταλύτης περαιτέρω αναβάθμισης αναδεικνύεται η ουσιαστική και βιώσιμη βελτίωση των εξωτερικών ανισορροπιών: για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν δούμε μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τις εισαγωγές.

«Θα μπορούσαμε επίσης να αναβαθμίσουμε την Ελλάδα εάν δούμε σημαντική μείωση του εξωτερικού χρέους της χώρας, μεγάλο μέρος του οποίου είναι δημόσιο», υπογραμμίζει η S&P.

To σκεπτικό της απόφασης

Οι δημοσιονομικοί δείκτες υποδηλώνουν άλλη μια χρονιά δημοσιονομικής υπεραπόδοσης το 2025. Η αύξηση των τρεχουσών δαπανών έχει συγκρατηθεί, ενώ η αύξηση των εσόδων είναι έντονη, υποστηριζόμενη από τις προσπάθειες συμμόρφωσης, τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας και τις ροές επιχορηγήσεων που συνδέονται με έργα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

«Συνολικά, η κυβέρνηση φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και πάλι φέτος και οι προβλέπουμε ότι, παρά την πιθανή περαιτέρω δημοσιονομική χαλάρωση, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα θα παραμείνουν ευνοϊκά τα επόμενα χρόνια. Προβλέπουμε ότι η ενοποιημένη κυβερνητική θέση της Ελλάδας θα παρουσιάσει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ φέτος και στη συνέχεια θα μετατραπεί σε ήπιο έλλειμμα, με μέσο όρο 0,6% του ΑΕΠ, για την περίοδο 2026-2028», αναφέρει η η S&P σχετικά.

Παγκόσμια αβεβαιότητα

Παρά την αυξανόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, οι οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να φαίνονται σταθερές. Η βιομηχανική παραγωγή παρέμεινε στάσιμη κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, αντανακλώντας την ασθενέστερη ανάπτυξη σε βασικούς ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους και τη μείωση των εξαγωγών εμπορευμάτων. Ωστόσο, οι τουριστικές εισπράξεις για το έτος έως τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 12,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.

Η εγχώρια πιστωτική ανάπτυξη έχει επίσης επιταχυνθεί, ιδίως ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με τις θετικές επιπτώσεις στο εισόδημα από τις αυξανόμενες αποτιμήσεις κατοικιών (καθώς και εγχώριων μετοχών), υποστήριξε την άνοδο των λιανικών πωλήσεων και της κατανάλωσης.

Ο διεθνής οίκος προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,1% φέτος, καθώς η μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα πρέπει να τονώσει την μεταποιητική δραστηριότητα αργότερα μέσα στο έτος. Η σταθερή και συνεπής μείωση της ανεργίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των πραγματικών μισθών, θα υποστηρίξει επίσης την ιδιωτική κατανάλωση.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Το NextGenerationEU (NGEU) εισέρχεται στην τελική του φάση, αλλά μια ξαφνική κατάρρευση των επενδύσεων δεν φαίνεται πιθανή. Οι προθεσμίες υποβολής για έργα που σχετίζονται με το NGEU και χρηματοδοτούνται μέσω του RRF έχουν οριστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ωστόσο, υπάρχουν πιο σταδιακές προθεσμίες για την δαπανή των κονδυλίων, ιδίως για έργα που χρηματοδοτούνται από χρέη. Αυτό θα πρέπει να υποστηρίξει μια πιο σταδιακή αποδέσμευση από το NGEU, ενώ ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 είναι πιθανό να παράσχει σημαντική νέα στήριξη στους μελλοντικούς επενδυτικούς στόχους της Ελλάδας.

Τέλος, επειδή η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει περαιτέρω έκτακτα έσοδα σε επενδυτικά έργα, αναμένει ότι η εγχώρια χρηματοδότηση των επενδύσεων θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Οι ευπάθειες της οικονομίας

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μεγαλύτερες εξωτερικές ευπάθειες από ό,τι οι ομολόγοι της στην ΕΕ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας επιδεινώθηκε σημαντικά το 2020 και παρέμεινε υψηλό.

Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό το 2025, σε συνδυασμό με τη μείωση των πληρωμών τόκων και των τιμών του πετρελαίου, οδήγησαν σε μια μέτρια μείωση του ισοζυγίου. Επιπλέον, οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχυμένες από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Αν και οι ανάγκες εισαγωγών είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές φέτος και του χρόνου, καθώς τα έργα NGEU ενισχύονται, αναμένουν ότι η Ελλάδα θα μειώσει σταδιακά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της.

Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται

Οι σημαντικές οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει την οικονομική πορεία πιο βιώσιμη, αλλά τα σημεία συμφόρησης σε τομείς όπως η δικαιοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

Οι δημογραφικές πιέσεις επηρεάζουν αρνητικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και ως εκ τούτου θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν σημαντικό πολιτικό χώρο.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενοι δασμοί των ΗΠΑ, η ασθενής ζήτηση από τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς και οι πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, επηρεάζουν αρνητικά τη βιομηχανική δραστηριότητα φέτος.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν φωτεινά σημεία, για παράδειγμα, το δεύτερο τρίμηνο σημειώθηκε ανάκαμψη της δραστηριότητας πάγιων επενδύσεων (εκτός των κατασκευών). Αυτό έρχεται μετά την αύξηση του επιχειρηματικού δανεισμού και αντανακλά την εκτέλεση έργων NGEU.

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας ήταν θετικές. Σύμφωνα με τα τελευταία εναρμονισμένα στοιχεία για την ανεργία, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μειώθηκε στο 8,1% τον Αύγουστο του 2025, λιγότερο από το μισό του επιπέδου που αναφέρθηκε το 2019. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατάταξη των μελών της ευρωζώνης — το ποσοστό ανεργίας της είναι πλέον πέμπτο από το τέλος.

Σε συνδυασμό με την αύξηση των πραγματικών μισθών, αναμένουν ότι οι τάσεις της αγοράς εργασίας θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ενίσχυση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και τη συνολική οικονομική επέκταση τα επόμενα χρόνια.

Τα επενδυτικά έργα που συνδέονται με το RRF θα ενισχύσουν επίσης την οικονομική δραστηριότητα κατά την περίοδο 2025-2026. Προβλέπει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,2% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υποστηριζόμενη από την αύξηση των επενδύσεων καθώς πλησιάζουν οι προθεσμίες του RRF.

Το δημογραφικό

Η συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας αποτελούν μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Ο πληθυσμός έχει συρρικνωθεί κατά πάνω από 6% από την κορύφωσή του το 2011, καθώς η κατάρρευση των ποσοστών γεννήσεων σε συνδυασμό με ένα κύμα μετανάστευσης.

Η Ελλάδα είναι πλέον η τέταρτη παλαιότερη χώρα στην ΕΕ και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι, έως το 2050, το ποσοστό του πληθυσμού της που είναι άνω των 65 ετών θα είναι το υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος της ΕΕ. Ένας τέτοιος στρεβλωμένος δείκτης εξάρτησης είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Στόχοι και προϋπολογισμός

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να ξεπερνά τους δημοσιονομικούς της στόχους. Η S&P προβλέπει δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ για το 2025 (ισοδύναμο με πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%), το οποίο θα είναι υψηλότερο από τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης για έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ.

Τα μηνιαία δημοσιονομικά στοιχεία δείχνουν ακόμη ισχυρή αύξηση των εσόδων, ιδίως από τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία πιθανότατα οφείλεται στην ισχυρή απόδοση της αγοράς εργασίας.

Οι τρέχουσες δαπάνες έχουν επίσης συγκρατηθεί, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (και οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις RRF) αυξάνονται. Μετά το απροσδόκητο ρεκόρ δημοσιονομικού πλεονάσματος 1,3% του ΑΕΠ του 2024 (πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%), αναμένει έναν βαθμό δημοσιονομικής χαλάρωσης τα επόμενα έτη, με βάση τις εγχώρια χρηματοδοτούμενες δημόσιες επενδυτικές ανάγκες.

Η φορολογική συμμόρφωση

Στις 6 Οκτωβρίου, η Ελλάδα υπέβαλε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο αξιοποίησε μέρος του νεοσύστατου δημοσιονομικού χώρου. Η συνεχιζόμενη επιτυχία στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης έχει δημιουργήσει περιθώριο για τις αρχές να ανακοινώσουν νέα διακριτικά δημοσιονομικά μέτρα χωρίς να υπονομεύσουν ουσιαστικά την πιθανότητα επίτευξης των δημοσιονομικών τους στόχων.

Οι νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις περιελάμβαναν μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τις περισσότερες φορολογικές κατηγορίες και πιο στοχευμένες μειώσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τους νέους και τις μεγάλες οικογένειες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης και άλλα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης. Αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση των συντάξεων που έχει επίσης ανακοινωθεί, θα πρέπει να βοηθήσουν στη στήριξη της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Για τις τράπεζες

Ειδικότερα για τις τράπεζες, η S&P, θεωρεί ότι οι κίνδυνοι σε ολόκληρο τον κλάδο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχουν υποχωρήσει και οι τράπεζες έχουν εισέλθει σε μια νέα φάση σταθερότητας και ανάπτυξης.

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα πρότυπα της ευρωζώνης, ενισχυμένο από την προληπτική εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μακροπροληπτικά μέτρα και την επιτυχή εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) – κυρίως μέσω του προγράμματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων Ηρακλής.

Ο δείκτης NPE του τραπεζικού τομέα μειώθηκε στο 4,6% από πάνω από 56% το 2016, βοηθούμενος από την ενοποίηση, τα βελτιστοποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα και την ισχυρή λειτουργική απόδοση. Σύμφωνα με τις νέες κανονιστικές οδηγίες, οι τράπεζες επιταχύνουν επίσης την απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων για να βελτιώσουν την ποιότητα του κεφαλαίου τους.

