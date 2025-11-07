Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11): Δράση σε Ευρωλίγκα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη» της Euroleague για άλλη μία φορά και απόψε (7/11) υποδέχεται την Παρτιζάν στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική.

Το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» θα πραγματοποιηθεί στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ από τα κανάλια Novasports θα μεταδοθούν και άλλα 3 παιχνίδια της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων το «Clasico» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:30 (Novasports 4HD).

Πέρα από την Ευρωλίγκα, δράση υπάρχει επίσης σε διάφορα άλλα αθλήματα όπως το βόλεϊ, ενώ διεξάγονται και αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, όπως της Bundesliga και της Serie A.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της Παρασκευής (7/11):

08:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS6 Inabu – Shitara 2

09:15 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS7 Shinshiro 2

10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships: 2η Μέρα

10:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

15:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

16:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Practice 1 Μηχανοκίνητα

16:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

17:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

19:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά Volley League Ανδρών

19:30 Novasports Extra 2 Γκρόιτερ Φιρτ – Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2

19:30 Novasports 2HD Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια Euroleague

20:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying

21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports Extra 1 Μιράντες – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζηρίνειος ΑΟΝ – Μαρκόπουλο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal Betclic