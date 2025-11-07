Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11): Δράση σε Ευρωλίγκα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων για την Παρασκευή (7/11).
Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη» της Euroleague για άλλη μία φορά και απόψε (7/11) υποδέχεται την Παρτιζάν στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική.
Το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» θα πραγματοποιηθεί στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ από τα κανάλια Novasports θα μεταδοθούν και άλλα 3 παιχνίδια της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων το «Clasico» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:30 (Novasports 4HD).
Πέρα από την Ευρωλίγκα, δράση υπάρχει επίσης σε διάφορα άλλα αθλήματα όπως το βόλεϊ, ενώ διεξάγονται και αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, όπως της Bundesliga και της Serie A.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της Παρασκευής (7/11):
08:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS6 Inabu – Shitara 2
09:15 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS7 Shinshiro 2
10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships: 2η Μέρα
10:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
15:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
16:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Practice 1 Μηχανοκίνητα
16:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
17:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
19:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά Volley League Ανδρών
19:30 Novasports Extra 2 Γκρόιτερ Φιρτ – Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2
19:30 Novasports 2HD Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια Euroleague
20:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying
21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρτίζαν Euroleague
21:30 Novasports Extra 1 Μιράντες – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζηρίνειος ΑΟΝ – Μαρκόπουλο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Κρεμονέζε Serie A
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal Betclic
