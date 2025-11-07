sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11): Δράση σε Ευρωλίγκα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Αθλητισμός & Σπορ 07 Νοεμβρίου 2025 | 09:01

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/11): Δράση σε Ευρωλίγκα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων για την Παρασκευή (7/11).

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη» της Euroleague για άλλη μία φορά και απόψε (7/11) υποδέχεται την Παρτιζάν στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική.

Το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» θα πραγματοποιηθεί στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ από τα κανάλια Novasports θα μεταδοθούν και άλλα 3 παιχνίδια της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων το «Clasico» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:30 (Novasports 4HD).

Πέρα από την Ευρωλίγκα, δράση υπάρχει επίσης σε διάφορα άλλα αθλήματα όπως το βόλεϊ, ενώ διεξάγονται και αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, όπως της Bundesliga και της Serie A.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της Παρασκευής (7/11):

08:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS6 Inabu – Shitara 2

09:15 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS7 Shinshiro 2

10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships: 2η Μέρα

10:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

15:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

16:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Practice 1 Μηχανοκίνητα

16:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)

17:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

19:00 Novasports 6HD Hellenic Championship

19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κηφισιά Volley League Ανδρών

19:30 Novasports Extra 2 Γκρόιτερ Φιρτ – Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2

19:30 Novasports 2HD Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βαλένθια Euroleague

20:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Qualifying

21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports Extra 1 Μιράντες – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζηρίνειος ΑΟΝ – Μαρκόπουλο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal Betclic

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
Euroleague 06.11.25

Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι των Σέρβων με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φτιάξει μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός
Euroleague γυναικών 05.11.25

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης DVTK – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy 07.11.25

Επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη έρευνας υδρογονανθράκων - Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07.11.25

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
