HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήρια και αποκαλύψεις στο ξενοδοχείο
Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει στη μικρή οθόνη με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.
Το μυστήριο με την εξαφάνιση του στριφνού συγγραφέα καλά κρατεί στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.
Ο δημοσιογράφος που διαμένει στο ξενοδοχείο αποκαλύπτει την αληθινή ταυτότητα του συγγραφέα, όσο η Νούλη αφήνει τη λογοτεχνική φαντασία της να οργιάσει.
Τι θα δούμε απόψε στο HOTΕΛ ΕΛVIRA;
Επεισόδιο 14 – «Νεκρή Περίοδος» (Β)
Ο Φίλιππος κρύβει σε ένα άδειο δωμάτιο το πτώμα και η Ελβίρα, αγνοώντας τη θέση του, δίνει το ίδιο δωμάτιο στον ρεπόρτερ. Όταν το συνειδητοποιούν, κάνουν ό,τι μπορούν για να βγάλουν τον νεκρό από το δωμάτιο και στη συνέχεια έξω από το ξενοδοχείο.
Υπό την πίεση του Παντελή που θέλει τον πελάτη του πίσω, αποφασίζουν να πουν την αλήθεια… αλλά τότε ανακαλύπτουν πως το πτώμα έχει εξαφανιστεί από το ξενοδοχείο!
Ο ρεπόρτερ τους ενημερώνει για την αληθινή ταυτότητα του «συγγραφέα», ενώ η Νούλη που κάνει μαθήματα δημιουργικής γραφής προσπαθεί να λύσει το μυστήριο, μπλέκοντας την πραγματικότητα με τη λογοτεχνική φαντασία, παρασύροντας όλους σε ένα κυνηγητό στους διαδρόμους του ξενοδοχείου και στον χρόνο.
Γκεστ επεισοδίου: Χάρης Ρώμας, Βασίλης Κανελλόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
HOTΕΛ ΕΛVIRA
ΣΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 21:00
#Hotελ
