BHMAGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 9 Νοεμβρίου μαζί με το νέο τεύχος του BHMAGAZINO – αφιερωμένο στον άνδρα που ξεχωρίζει.
- Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
- Η Ευρώπη κλείνει τα πουλερικά στα κοτέτσια καθώς η γρίπη των πτηνών επιστρέφει
- Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
- Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
Αυτή την Κυριακή με την εφημερίδα οπ ΒΗΜΑ, το νέο BHMAGAZINO υποδέχεται τον άνδρα που εμπνέει, γοητεύει, δημιουργεί, κυριαρχεί. Ένα τεύχος γεμάτο έμπνευση, στυλ και ουσία — αφιερωμένο σε εκείνους που ξέρουν να ζουν με ένταση και αυτοπεποίθηση.
Μέσα στις σελίδες του, θα συναντήσετε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα περιηγηθείτε στην κορυφή της ανδρικής μόδας με top outfits κορυφαίων οίκων και θα γνωρίσετε τα πιο εκλεπτυσμένα αξεσουάρ της σεζόν. Οι τέχνες, το θέατρο, η μουσική και τα ταξίδια που εμπνέουν τους άνδρες αποκτούν τη θέση που τους αξίζει.
Ανακαλύψτε τα υπερπολυτελή ανδρικά κουρεία του κόσμου, εκεί όπου η κομψότητα συναντά τη λάμψη του παρελθόντος, αλλά και τα τελευταία μοντέλα αυτοκινήτων, για ασφαλή και απολαυστικά ταξίδια στην πόλη ή πέρα από αυτήν.
Απολαύστε special drinks από τους πιο έμπειρους mixologists, χρήσιμα tips, ιδέες επιχειρηματικότητας σε υψηλό επίπεδο, πολιτικές αναλύσεις και θέματα που συνθέτουν τον σύγχρονο ανδρικό τρόπο ζωής.
Ακόμη, ένα αφιέρωμα στη ζωή του νέου δημάρχου Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, και μια αποκαλυπτική συζήτηση με τον Άρη Σερβετάλη, τον ηθοποιό που ξεχωρίζει για το ταλέντο και τη στάση ζωής του.
Το BHMAGAZINO της Κυριακής 9 Νοεμβρίου είναι μια ωδή στον άνδρα του σήμερα — στον άνδρα που ξέρει ποιος είναι.
Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ. Μην το χάσετε
- Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ
- Παπασταύρου: Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση
- Αντωνίου (Daikin Hellas): Οι επιδοτήσεις φέρνουν στρεβλώσεις
- Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα
- Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
- Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις