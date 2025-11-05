Γιακουμάκης: «Μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις (6/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. O Γιώργος Γιακουμάκης εκπροσώπησε τους παίκτες του «Δικεφάλου» στη συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας πως η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μίλησε για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό, καθώς και για τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Γιακουμάκης:

Για το ματς με τους Ελβετούς: «Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως είναι και κάθε διαφορετικό ματς. Είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση, θα το θέλαμε πολύ. Είμαστε σε καλό φεγγάρι. Δεν μας προσδίδει πίεση. Μόνο μας δίνει κίνητρο και αρχής γενομένης από την Πέμπτη θα πάρουμε τη νίκη και θ’ αυξήσουμε τις πιθανότητες για το επόμενο βήμα».

Για τις δικές του επιδόσεις: «Τα νούμερα δεν είναι μόνο θέμα φυσικής κατάστασης. Ήταν και θέμα χρόνου να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις του προπονητή και του συστήματος που παίζουμε. Ίσως και να πήρα λίγο παραπάνω χρόνο απ’ όσο θα έπρεπε, αλλά προσπαθώ να είμαι κοντά στο γκολ έχοντας καταλάβει όσα ζητάει ο προπονητής που είναι απαιτητικά. Είμαι χαρούμενος γιατί κάνοντας τις υπόλοιπες δουλειές μέσα στο γήπεδο, είμαι και στον πίνακα των σκόρερ».

Για το ότι ακολουθεί και ντέρμπι με Παναθηναϊκό: «Το να παίζεις δυο ντέρμπι είναι καλύτερο από το να παίζεις ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι και μετά να καλείσαι ν’ ανταπεξέλθεις με μια ομάδα στο πρωτάθλημα που είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Είναι επικίνδυνο να χαλαρώσεις εκεί και να σκεφτείς ότι κάπως θα έρθει η νίκη, μετά από ένα καλό ευρωπαϊκό ματς. Δεν προλαβαίνεις όταν έχεις ντέρμπι και είσαι ήδη συγκεντρωμένος στο 100% και απλά προσπαθείς να ξεκουραστείς σωματικά».

Για τους πολλούς σκόρερ στον ΠΑΟΚ: «Θετικό το να έχουμε επιθετική πολυφωνία. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να περάσει ένα ντεφορμάρισμα και είναι το κλειδί για να σκοράρεις αν έχεις κι άλλους παίκτες που πετυχαίνουν γκολ.

Για τον επαναπατρισμό του και όσα σκέφτηκε το καλοκαίρι: «Με τρόμαζε ο επαναπατρισμός. Συνειδητά είχα φύγει από την Ελλάδα. Είχα δυσκολευτεί αρκετά με τη νοοτροπία. Το χαιρόμουν στο εξωτερικό το ποδόσφαιρο. Είχα δισταγμούς, αλλά ο τρόπος που με προσέγγισε η ομάδα ήταν καταλυτικός. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα. Είμαι χαρούμενος. Είμαι και ποδοσφαιρικά χαρούμενος είμαι και στη ζωή μου χαρούμενος. Είναι και η οικογένειά μου χαρούμενη. Όταν έχεις οικογένεια, τα ζυγίζεις όλα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο στη ζωή μου. Έχει τεράστια σημασία να είναι χαρούμενα τα παιδιά μου».