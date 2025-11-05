sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Γιακουμάκης: «Μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League»
Europa League 05 Νοεμβρίου 2025 | 13:38

Γιακουμάκης: «Μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης μίλησε για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για το Europa League (6/11, 22:00) και αναφέρθηκε και στην επιστροφή του στην Ελλάδα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις (6/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. O Γιώργος Γιακουμάκης εκπροσώπησε τους παίκτες του «Δικεφάλου» στη συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας πως η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μίλησε για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό, καθώς και για τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Γιακουμάκης:

Για το ματς με τους Ελβετούς: «Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως είναι και κάθε διαφορετικό ματς. Είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση, θα το θέλαμε πολύ. Είμαστε σε καλό φεγγάρι. Δεν μας προσδίδει πίεση. Μόνο μας δίνει κίνητρο και αρχής γενομένης από την Πέμπτη θα πάρουμε τη νίκη και θ’ αυξήσουμε τις πιθανότητες για το επόμενο βήμα».

Για τις δικές του επιδόσεις: «Τα νούμερα δεν είναι μόνο θέμα φυσικής κατάστασης. Ήταν και θέμα χρόνου να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις του προπονητή και του συστήματος που παίζουμε. Ίσως και να πήρα λίγο παραπάνω χρόνο απ’ όσο θα έπρεπε, αλλά προσπαθώ να είμαι κοντά στο γκολ έχοντας καταλάβει όσα ζητάει ο προπονητής που είναι απαιτητικά. Είμαι χαρούμενος γιατί κάνοντας τις υπόλοιπες δουλειές μέσα στο γήπεδο, είμαι και στον πίνακα των σκόρερ».

Για το ότι ακολουθεί και ντέρμπι με Παναθηναϊκό: «Το να παίζεις δυο ντέρμπι είναι καλύτερο από το να παίζεις ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι και μετά να καλείσαι ν’ ανταπεξέλθεις με μια ομάδα στο πρωτάθλημα που είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Είναι επικίνδυνο να χαλαρώσεις εκεί και να σκεφτείς ότι κάπως θα έρθει η νίκη, μετά από ένα καλό ευρωπαϊκό ματς. Δεν προλαβαίνεις όταν έχεις ντέρμπι και είσαι ήδη συγκεντρωμένος στο 100% και απλά προσπαθείς να ξεκουραστείς σωματικά».

Για τους πολλούς σκόρερ στον ΠΑΟΚ: «Θετικό το να έχουμε επιθετική πολυφωνία. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να περάσει ένα ντεφορμάρισμα και είναι το κλειδί για να σκοράρεις αν έχεις κι άλλους παίκτες που πετυχαίνουν γκολ.

Για τον επαναπατρισμό του και όσα σκέφτηκε το καλοκαίρι: «Με τρόμαζε ο επαναπατρισμός. Συνειδητά είχα φύγει από την Ελλάδα. Είχα δυσκολευτεί αρκετά με τη νοοτροπία. Το χαιρόμουν στο εξωτερικό το ποδόσφαιρο. Είχα δισταγμούς, αλλά ο τρόπος που με προσέγγισε η ομάδα ήταν καταλυτικός. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα. Είμαι χαρούμενος. Είμαι και ποδοσφαιρικά χαρούμενος είμαι και στη ζωή μου χαρούμενος. Είναι και η οικογένειά μου χαρούμενη. Όταν έχεις οικογένεια, τα ζυγίζεις όλα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο στη ζωή μου. Έχει τεράστια σημασία να είναι χαρούμενα τα παιδιά μου».

«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)
Europa League 05.11.25

«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος», με προορισμό τη Σουηδία και τον κρίσιμο αγώνα με τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)
Europa League 24.10.25

«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)

Έξαλλος μετά την απόφασή του να μην καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Λιλ και κατά του ΠΑΟΚ, ο Ολιβιέ Λετάνγκ τα έβαλε με τη διαιτησία και τον Νταμπάνοβιτς

Σύνταξη
Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1: Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για το Τριφύλλι (vid)
Europa League 23.10.25

Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (3-1)

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Σβιντέρσκι, μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, όμως ο... διακόπτης έπεσε και η Φέγενορντ νίκησε με 3-1. Σκόρερ για τους Ολλανδούς οι Ριντ, Μούσα και Λάριν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κολωνός: Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας
Ελλάδα 05.11.25

Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για το συμβάν και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών
Η ανακοίνωση 05.11.25

Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών

Πένθος στο παγκόσμιο βόλεϊ με την είδηση του θανάτου Σαμπέρ Καζέμι, ο οποίος αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11).

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
