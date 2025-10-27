ΠΑΟΚ: Ίωση οι Γιακουμάκης και Λόβρεν, προπονήθηκε ο Κεντζιόρα

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, έχοντας αρκετά προβλήματα. Συγκεκριμένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Λόβρεν και Γιακουμάκη να μένουν εκτός λόγω πίεσης, τον Σάστρε να έχει ενοχλήσεις και να κάνει θεραπεία μαζί με τους Καμαρά, Πέλκα, ατομικό έκανε ο Χατσίδης, ενώ στα ευχάριστα ήταν η επιστροφή του Κεντζιόρα στο κανονικό πρόγραμμα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο Δικέφαλος κέρδισε και τον Βόλο, παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος και πλέον θέλει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και στο Κύπελλο Ελλάδας. Απέναντι του η ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στο Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και στην πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της κυκλοφορίας της μπάλας και της κατοχής.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Μαντί Καμαρά και Ζόαν Σάστρε υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Ισπανός ένιωσε ενοχλήσεις μετά το παιχνίδι με το Βόλο και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου στην προπόνηση της Τρίτης (28.10). Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Γιώργος Γιακουμάκης έμειναν εκτός λόγω ίωσης, ο Δημήτρης Χατσίδης έκανε ατομικό στο γήπεδο, ενώ ο Τόμας Κεντζιόρα επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα.

Την Τρίτη (28.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.