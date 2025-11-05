Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η πορεία εφαρμογής της πρώτης φάσης της Ειρηνευτικής Συμφωνίας για τη Γάζα.