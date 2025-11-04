newspaper
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήμερα τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Διπλωματία 04 Νοεμβρίου 2025 | 08:42

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήμερα τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Με τον ΠτΔ θα συναντηθεί σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ αύριο θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα επιδίδει σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών στις 13:30 που θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Την Τετάρτη αναμένεται η συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή των υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ στην Αθήνα.

Σύνοδος για την Ενέργεια

Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Ντακ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρίγκας θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια, που διοργανώνεται στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου από τα αρμόδια υπουργεία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συμμετοχή και εικοσιτεσσάρων υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κ. Γκίλφοϊλ συναντήθηκε χθες με τους υπαλλήλους της πρεσβείας των ΗΠΑ και ανέφερε ότι «η διαχρονική δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Τράπεζες
Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;
Ο παράγοντας Τραμπ 24.10.25

Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;

Ερωτήματα για το νέο διπλωματικό σκηνικό που διαμορφώνεται και τις επιπτώσεις ή τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει και στα ελληνοτουρκικά θέτουν διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α')
Language 04.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)

Ο κόσμος της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τον αντίστοιχο κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης, γεγονός που αποτυπώνεται ασφαλώς και στο θρησκευτικό λεξιλόγιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Youth League 04.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
«Μολυβένια χρόνια» 04.11.25

«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού

Με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του ποιητή και σκηνοθέτη για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό προσφέρουν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια
«Λυπάμαι για όλους» 04.11.25

Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια

Συμπόνια εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Παλάτι, καθώς ο Άντριου χάνει όλους τους τίτλους του εν μέσω νέας πίεσης για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Σύνταξη
Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Κόσμος 04.11.25

Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί

 «Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε οροφές ζήτησαν να διασωθούν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρον Ράμος, εκπρόσωπος των αρχών στην Τσεμπού στις Φιλιππίνες προσθέτοντας πως πλημμύρισαν ακόμη και κάποια κέντρα των υπηρεσιών διάσωσης

Σύνταξη
RAFARM:  Διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ενισχύουν τις εξαγωγές
Ενίσχυση έρευνας 04.11.25

RAFARM:  Διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ενισχύουν τις εξαγωγές

Η νέα στρατηγική της αμιγώς ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας RAFARM στοχεύει σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό – Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό – Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται

Στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατείται ο αδελφός και άλλοι συγγενείς του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
