Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άσκηση στο γραφείο; Δέκα σετ των 3 λεπτών είναι αρκετά
Vita 04 Νοεμβρίου 2025 | 06:30

Άσκηση στο γραφείο; Δέκα σετ των 3 λεπτών είναι αρκετά

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδυάσει την άσκηση με το γυμναστήριο ή έξω χώρους. Ωστόσο όλα μπορούν να γίνουν και στο γραφείο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Το να είμαστε όλη μέρα καθισμένοι σε μία καρέκλα βλάπτει την υγεία μας. Μπορούν, λοιπόν, οι απλές ασκήσεις, κάποιες μικροκινήσεις, ακόμη και για τρία λεπτά κάθε φορά, να μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο fit;

Περισσότερη καθιστική ζωή, λιγότερη άσκηση

Η έλλειψη κίνησης συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο καθιστοί. Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, το 46,9% των Αυστραλών ενήλικων περιέγραψαν τη δουλειά τους ως κυρίως καθιστική, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί μόνο το 22,4% των Αυστραλών ενήλικων πέτυχαν τις οδηγίες σωματικής δραστηριότητας το 2022.

Στην Αγγλία, ένας στους τέσσερις κάνει λιγότερα από 30 λεπτά άσκησης την εβδομάδα, ενώ στις ΗΠΑ περίπου το μισό του ενήλικου πληθυσμού καλύπτει τις οδηγίες για τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης ή 75 λεπτά έντονης άσκησης εβδομαδιαία. Παγκοσμίως, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, δεν είμαστε σχεδιασμένοι να καθόμαστε όλη μέρα, όπως κάνουμε στη σύγχρονη ζωή. Πολύς χρόνος καθιστικής ζωής έχει συνδεθεί με επιπτώσεις για την υγεία, όπως καρδιοπάθειες και διαβήτη τύπου 2. Οποιαδήποτε κίνηση διακόπτει αυτή τη συμπεριφορά βοηθά σημαντικά.

Ίσως να μην έχουμε 30 λεπτά συνεχόμενης άσκησης, αλλά μπορούμε να κάνουμε 10 σετ των 3 λεπτών μέσα στη μέρα. Ας δούμε, λοιπόν, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα 3 λεπτά:

1. Άρσεις γαμπών

Σταθείτε με τα πόδια στο ύψος των ώμων και σηκώστε και χαμηλώστε τις φτέρνες σας. Αντί να χρησιμοποιείτε μόνο τις μύτες των ποδιών, προσπαθήστε να σηκώσετε ολόκληρο το πόδι, κρατήστε και χαμηλώστε αργά.

2. Άσκήσεις με καθίσματα στον τοίχο

Βρείτε έναν γερό τοίχο και καθίστε με τα πόδια σε γωνία 90 μοιρών, σαν να κάθεστε σε μία φανταστική καρέκλα. Ενεργοποιήστε τον κορμό, τους μηρούς και τους γλουτούς και κρατήστε για 30 δευτερόλεπτα ή όσο μπορείτε.

3. Ισορροπία σε ένα πόδι

Σταθείτε σε ένα πόδι με τα μάτια κλειστά για να ελέγξετε την ισορροπία σας, επαναλάβετε με το άλλο πόδι. Στοχεύστε να κρατάτε περισσότερο χρόνο κάθε φορά.

4. Σκαλοπάτια

Ανεβείτε σκάλες, κάνοντας κινήσεις για γλουτούς και κορμό. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε σωστή στάση και κινείστε αργά και ελεγχόμενα.

5. Ασκήσεις με κάμψεις κλίσης

Κάντε πους απς σε τοίχο ή σε πάγκο για να κινητοποιήσετε στήθος, ώμους και χέρια. Κρατήστε τον κορμό σταθερό.

6. Βάρη

Ανεβάστε τα χέρια σας ή κρατήστε ένα αντικείμενο (π.χ. σακίδιο) με τα χέρια τεντωμένα για 10-15 δευτερόλεπτα, ενεργοποιώντας τον κορμό και τους ώμους.

7. Βηματισμοί ποδιών

Σηκώστε τα γόνατα στο ύψος των γοφών εναλλάξ, κρατώντας ισορροπία στο άλλο πόδι. Οι μεγάλες κινήσεις ενισχύουν τον κορμό.

8. Ασκήσεις με πλευρική κάμψη

Σταθείτε δίπλα σε τοίχο, διασταυρώστε τα πόδια και λυγίστε τον κορμό προς τον τοίχο σαν «μπανάνα».

9. Ασκήσεις με καθίσματα

Σταθείτε με τα πόδια στο ύψος των γοφών, λυγίστε τα γόνατα και καθίστε όσο πιο βαθιά μπορείτε, κρατώντας το στήθος ψηλά και την πλάτη ίσια. Μπορείτε να δοκιμάσετε και καθίσματα σε ένα πόδι για μεγαλύτερη δυσκολία.

10. Περπάτημα στο γραφείο

Ακόμη και αργό περπάτημα ενώ εργάζεστε στο γραφείο μετρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και walking pad για μικρά σετ κατά τη διάρκεια της μέρας.

Tip για ασκήσεις ενδυνάμωσης

Στόχος είναι να φτάσετε 1 ώρα και 15 λεπτά έντονης δραστηριότητας ή 2,5 ώρες μέτριας δραστηριότητας την εβδομάδα, συν ασκήσεις ενδυνάμωσης δύο φορές την εβδομάδα. Ξεκινήστε αργά και αυξήστε σταδιακά τη διάρκεια και την ένταση, ακολουθώντας το δικό σας ρυθμό.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Τράπεζες
Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές
Αναλυτικός οδηγός 04.11.25

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι προβλέπει

Σύνταξη
Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα
Οικονομία 04.11.25

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τα βήματα και την καταληκτική ημερομηνία ?Ποια τα κόστη ελέγχου, επανελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων ?Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ
Αριστερά vs τραμπισμού 04.11.25

Ο Ζόραν Μαμντάνι, οι κάλπες στη Νέα Υόρκη και μια ιδεολογική μάχη για το μέλλον των ΗΠΑ

Γιατί οι σημερινές εκλογές στη Νέα Υόρκη και η αναμενόμενη εκλογή του Δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της αποτελούν μείζον πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ, αλλά και πέραν αυτών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η γυναίκα είχε μεταβεί από τα Χανιά στα Βορίζια του πρωί του Σαββάτου για το μνημόσυνο του ενός έτους από τον θάνατο του πατέρα της - Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών

Σύνταξη
Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας
Ακρίβεια 04.11.25

Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρώπη, με αυξήσεις 1,7% τον Οκτώβριο. Όμως οι σωρευτικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε βάθος πενταετίας, είναι εξωφρενικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης
Κόσμος 04.11.25

Σουδάν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η «ένοχη αδιαφορία» της Δύσης

Σε συνεργασία με τις RSF του στρατηγού Χεμεντί, τα ΗΑΕ παρείχαν κρίσιμη υλικοτεχνική υποστήριξη με δυτικά όπλα στους μαχητές που πραγματοποίησαν τη φονική επίθεση στο Ελ Φασέρ στο Σουδάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεξικό: 13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κακοποιών και δυνάμεων ασφαλείας στη Σιναλόα
Μεξικό 04.11.25

13 νεκροί σε ανταλλαγή πυρών στη Σιναλόα

Δεκατρία άτομα σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ομάδας ενόπλων στη Σιναλόα του Μεξικού, όπου μαίνεται σύγκρουση ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του φερώνυμου καρτέλ.

Σύνταξη
Σοκ στη Χαλκίδα: 23χρονος νεκρός και ένας ακόμη νεαρός σοβαρά τραυματισμένος από επιθέσεις με μαχαίρι
Στη Χαλκίδα 04.11.25

Σοκ από τα φονικά μαχαιρώματα τη νύχτα: 23χρονος νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος

Σοκ στην κοινωνία της Χαλκίδας προκαλούν τα μαχαιρώματα μεταξύ νεαρών που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 23χρονος και ένας ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι
Στηρίζει Κουόμο 04.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να κόψει τα κονδύλια για τη Νέα Υόρκη αν κερδίσει ο Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν εκλεγεί ο Ζόχραν Μαμντάνι θα επιτρέψει μόνο τα ελάχιστα από τον νόμο κονδύλια στη Νέα Υόρκη, σε μια ευθεία προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Παναθηναϊκός χτυπά Κοντούρη με 1 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου, Σωτήρη Κοντούρη, και προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για την απόκτησή του.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο