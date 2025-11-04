Αθώοι οι ακτιβιστές της Just Stop Oil για το «βάψιμο» του Στόουνχεντζ

Τρεις ακτιβιστές από την οργάνωση Just Stop Oil απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για φθορά μνημείου, μετά τη δράση τους τον περασμένο Ιούνιο στο Στόουνχεντζ, όταν εκτόξευσαν πορτοκαλί χρωστική σε μέρος των αρχαίων λίθων του μνημείου.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, το σώμα ενόρκων στο Salisbury Crown Court έκρινε αθώους τους Λουκ Γουάτσον, Ρατζάν Νάιντου και Νίαμ Λιντς, έπειτα από διαβουλεύσεις έξι ωρών.

Η παρέμβασή τους είχε γίνει στις 21 Ιουνίου 2024, με αφορμή το θερινό ηλιοστάσιο. Οι ακτιβιστές ψέκασαν ορισμένους από τους λίθους με μείγμα αποτελούμενο από καλαμποκάλευρο, ταλκ και πορτοκαλί χρωστική. Η απομάκρυνση του υλικού έγινε την ίδια ημέρα, με κόστος 620 λίρες, σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή του μνημείου.

Καμία μόνιμη βλάβη στο μνημείο

Η αστυνομία του Γουίλτσιρ είχε απαγγείλει κατηγορίες για φθορά αρχαίου προστατευόμενου μνημείου στους Νάιντου και Λιντς, ενώ ο Γουάτσον κατηγορήθηκε για συνέργεια. Οι δύο από τους τρεις αντιμετώπιζαν επιπλέον κατηγορία για πρόκληση δημόσιας ενόχλησης.

Στο δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε καμία μόνιμη ζημιά στο μνημείο και επικαλέστηκαν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και της διαμαρτυρίας, βάσει των άρθρων 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

«Ζωή και επιβίωση πριν από την απληστία και το κέρδος. Χρειαζόμαστε τώρα μια παγκόσμια συνθήκη μη διάδοσης των ορυκτών καυσίμων», δήλωσε ο Νάιντου μετά την αθώωση.

Οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι οι τρεις ακτιβιστές ενήργησαν απερίσκεπτα, θέτοντας σε κίνδυνο ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, χαρακτηρίζοντας τη δράση «κατάφωρο βανδαλισμό» με ξεκάθαρο στόχο να δημιουργηθεί δημόσιο αίσθημα.

Κατά την αγόρευσή του, ο δικαστής Πολ Ντάγκντεϊλ σχολίασε ότι η υπόθεση άγγιξε «τα όρια μεταξύ του δικαιώματος στη διαμαρτυρία και της ανάγκης να προστατεύονται ιστορικά μνημεία από παρεμβάσεις του κοινού», χαρακτηρίζοντάς την «δύσκολη ισορροπία».

Η English Heritage, που έχει την ευθύνη του μνημείου, ανέφερε μετά το περιστατικό ότι δεν διαπιστώθηκε ορατή ζημιά, επισημαίνοντας όμως ότι το γεγονός της παρέμβασης και του καθαρισμού από μόνο του αποτελεί «βλάβη», ενώ προκάλεσε αναστάτωση σε ανθρώπους που θεωρούν το Στόουνχεντζ χώρο πνευματικής σημασίας.

*Με πληροφορίες από: Τhe Art Newspaper