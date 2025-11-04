magazin
Αθώοι οι ακτιβιστές της Just Stop Oil για το «βάψιμο» του Στόουνχεντζ
Culture Live 04 Νοεμβρίου 2025 | 06:02

Αθώοι οι ακτιβιστές της Just Stop Oil για το «βάψιμο» του Στόουνχεντζ

Τρεις ακτιβιστές της Just Stop Oil αθωώθηκαν για τη δράση τους στο Στόουνχεντζ, όπου είχαν ρίξει πορτοκαλί χρωστική σε αρχαίους λίθους, επικαλούμενοι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Τρεις ακτιβιστές από την οργάνωση Just Stop Oil απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για φθορά μνημείου, μετά τη δράση τους τον περασμένο Ιούνιο στο Στόουνχεντζ, όταν εκτόξευσαν πορτοκαλί χρωστική σε μέρος των αρχαίων λίθων του μνημείου.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, το σώμα ενόρκων στο Salisbury Crown Court έκρινε αθώους τους Λουκ Γουάτσον, Ρατζάν Νάιντου και Νίαμ Λιντς, έπειτα από διαβουλεύσεις έξι ωρών.

Η παρέμβασή τους είχε γίνει στις 21 Ιουνίου 2024, με αφορμή το θερινό ηλιοστάσιο. Οι ακτιβιστές ψέκασαν ορισμένους από τους λίθους με μείγμα αποτελούμενο από καλαμποκάλευρο, ταλκ και πορτοκαλί χρωστική. Η απομάκρυνση του υλικού έγινε την ίδια ημέρα, με κόστος 620 λίρες, σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή του μνημείου.

YouTube thumbnail

Καμία μόνιμη βλάβη στο μνημείο

Η αστυνομία του Γουίλτσιρ είχε απαγγείλει κατηγορίες για φθορά αρχαίου προστατευόμενου μνημείου στους Νάιντου και Λιντς, ενώ ο Γουάτσον κατηγορήθηκε για συνέργεια. Οι δύο από τους τρεις αντιμετώπιζαν επιπλέον κατηγορία για πρόκληση δημόσιας ενόχλησης.

Στο δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε καμία μόνιμη ζημιά στο μνημείο και επικαλέστηκαν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και της διαμαρτυρίας, βάσει των άρθρων 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

«Ζωή και επιβίωση πριν από την απληστία και το κέρδος. Χρειαζόμαστε τώρα μια παγκόσμια συνθήκη μη διάδοσης των ορυκτών καυσίμων», δήλωσε ο Νάιντου μετά την αθώωση.

Οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι οι τρεις ακτιβιστές ενήργησαν απερίσκεπτα, θέτοντας σε κίνδυνο ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, χαρακτηρίζοντας τη δράση «κατάφωρο βανδαλισμό» με ξεκάθαρο στόχο να δημιουργηθεί δημόσιο αίσθημα.

YouTube thumbnail

Κατά την αγόρευσή του, ο δικαστής Πολ Ντάγκντεϊλ σχολίασε ότι η υπόθεση άγγιξε «τα όρια μεταξύ του δικαιώματος στη διαμαρτυρία και της ανάγκης να προστατεύονται ιστορικά μνημεία από παρεμβάσεις του κοινού», χαρακτηρίζοντάς την «δύσκολη ισορροπία».

Η English Heritage, που έχει την ευθύνη του μνημείου, ανέφερε μετά το περιστατικό ότι δεν διαπιστώθηκε ορατή ζημιά, επισημαίνοντας όμως ότι το γεγονός της παρέμβασης και του καθαρισμού από μόνο του αποτελεί «βλάβη», ενώ προκάλεσε αναστάτωση σε ανθρώπους που θεωρούν το Στόουνχεντζ χώρο πνευματικής σημασίας.

*Με πληροφορίες από: Τhe Art Newspaper

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Πολιτική αφήγηση 03.11.25

Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες
Βίντεο 03.11.25

PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες

Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.

Σύνταξη
Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors
66ο ΦΚΘ 03.11.25

Τιμώντας τους «άγνωστους» πρωταγωνιστές των ταινιών – Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης βράβευσε τους casting directors

Οι Τάνια Γκρούνβαλντ και Κάριν Γιαγκν κέρδισαν το Βραβείο «Semiramis Καλύτερου Casting» για την ταινία «Το κορίτσι με τη βελόνα» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
O τίτλος 02.11.25

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;
Ουπς 02.11.25

Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;

Στο «Die My Love» η Τζένιφερ Λόρενς υποδύεται μια συγγραφέα της οποίας η ψυχική υγεία καταρρέει εν μέσω ενός προβληματικού γάμου με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο
2006 02.11.25

Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
The Big Lebowski 02.11.25

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
