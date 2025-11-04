BofA: Οι τράπεζες στηρίζουν τα εταιρικά κέρδη στην Ευρώπη

Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) στην Ευρώπη έχει περάσει σε αρνητικό έδαφος λόγω του κλάδου αυτοκινήτου, ωστόσο παραμένει υψηλότερη από τις εκτιμήσεις χάρη στις τράπεζες και τα χρηματοοικονομικά.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ανάλυση της Bank of America, με περισσότερες από τις μισές εταιρείες του ευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600 να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώνεται στο -3% σε ετήσια βάση, έναντι +2% στις αρχές της περιόδου.

Ο κλάδος αυτοκινήτου αποτελεί τον κύριο αρνητικό παράγοντα (χωρίς τα αυτοκίνητα, η αύξηση διαμορφώνεται στο +2%). Η αδυναμία στον ευρύτερο κλάδο διαρκών αγαθών και αυτοκινήτου ήταν αναμενόμενη, με πτώση κερδών κατά περίπου 60% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Αντίθετα, η πραγματική έκπληξη προήλθε από τη συνεχιζόμενη ισχυρή επίδοση των χρηματοοικονομικών –ιδίως των τραπεζών– που συνέβαλαν ώστε η συνολική αύξηση των κερδών, αν και αρνητική, να είναι καλύτερη από το -8% που ανέμενε η αγορά (χωρίς τα χρηματοοικονομικά, η μεταβολή θα ήταν -10%).

Οι τράπεζες και οι πρώτες ύλες οδηγούν τις αναθεωρήσεις προς τα πάνω

Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών έχει σημειώσει αναθεώρηση κερδών κατά +6% τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι εταιρείες πρώτων υλών καταγράφουν άνοδο +8%. Οι δύο αυτοί κλάδοι έχουν συμβάλει ώστε οι συνολικές εκτιμήσεις κερδών για το τρίτο τρίμηνο να αυξηθούν κατά περίπου 5% από τα μέσα Οκτωβρίου, αντισταθμίζοντας τις σημαντικές υποβαθμίσεις που έχουν δεχθεί οι κυκλικοί κλάδοι εκτός χρηματοοικονομικών και πρώτων υλών.

Πλέον, η συναίνεση αναλυτών προβλέπει πτώση κερδών μόλις 1% σε ετήσια βάση για το τρίτο τρίμηνο, έναντι -3% που αναμενόταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Περισσότερες «θετικές εκπλήξεις» στα κέρδη, αλλά ακόμη κάτω από τον μέσο όρο

Μέχρι στιγμής, το 49% των εταιρειών του Stoxx 600 έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή, ποσοστό αυξημένο από 44% την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά χαμηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο του 53%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις πωλήσεις ανέρχεται στο 44%, από 40% πριν μία εβδομάδα, αλλά και πάλι υπολείπεται του μέσου όρου (52%).

Οι κλάδοι με τις υψηλότερες επιδόσεις είναι οι πρώτες ύλες (75%) και οι τράπεζες (66%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά θετικών εκπλήξεων καταγράφονται στα ακίνητα (13%), στις τηλεπικοινωνίες και στα δομικά υλικά (17% έκαστος). Οι εγχώριες και αμυντικές μετοχές ασθενέστερες – οι value υπεραποδίδουν έναντι των growth.

Μόνο το 43% των εταιρειών με εγχώρια έκθεση έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις κερδών, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2013, με τη διαφορά έναντι της αγοράς να αγγίζει ιστορικά χαμηλά (-6%). Οι κυκλικές μετοχές εμφανίζουν ποσοστό θετικών εκπλήξεων 45%, ενώ οι αμυντικές μόλις 34%, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, οι μετοχές αξίας (value) υπεραποδίδουν, με 67% να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις, έναντι μόλις 41% για τις μετοχές ανάπτυξης (growth).

Πηγή: ot.gr