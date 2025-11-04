newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:51
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:50
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
BofA: Οι τράπεζες στηρίζουν τα εταιρικά κέρδη στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 04 Νοεμβρίου 2025 | 00:10

BofA: Οι τράπεζες στηρίζουν τα εταιρικά κέρδη στην Ευρώπη

Τα δεδομένα για το τρίτο τρίμηνο και οι προοπτικές για τις τράπεζες

ΚείμενοΤάσος Μαντικίδης
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) στην Ευρώπη έχει περάσει σε αρνητικό έδαφος λόγω του κλάδου αυτοκινήτου, ωστόσο παραμένει υψηλότερη από τις εκτιμήσεις χάρη στις τράπεζες και τα χρηματοοικονομικά.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ανάλυση της Bank of America, με περισσότερες από τις μισές εταιρείες του ευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600 να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώνεται στο -3% σε ετήσια βάση, έναντι +2% στις αρχές της περιόδου.

Ο κλάδος αυτοκινήτου αποτελεί τον κύριο αρνητικό παράγοντα (χωρίς τα αυτοκίνητα, η αύξηση διαμορφώνεται στο +2%). Η αδυναμία στον ευρύτερο κλάδο διαρκών αγαθών και αυτοκινήτου ήταν αναμενόμενη, με πτώση κερδών κατά περίπου 60% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Αντίθετα, η πραγματική έκπληξη προήλθε από τη συνεχιζόμενη ισχυρή επίδοση των χρηματοοικονομικών –ιδίως των τραπεζών– που συνέβαλαν ώστε η συνολική αύξηση των κερδών, αν και αρνητική, να είναι καλύτερη από το -8% που ανέμενε η αγορά (χωρίς τα χρηματοοικονομικά, η μεταβολή θα ήταν -10%).

Οι τράπεζες και οι πρώτες ύλες οδηγούν τις αναθεωρήσεις προς τα πάνω

Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών έχει σημειώσει αναθεώρηση κερδών κατά +6% τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι εταιρείες πρώτων υλών καταγράφουν άνοδο +8%. Οι δύο αυτοί κλάδοι έχουν συμβάλει ώστε οι συνολικές εκτιμήσεις κερδών για το τρίτο τρίμηνο να αυξηθούν κατά περίπου 5% από τα μέσα Οκτωβρίου, αντισταθμίζοντας τις σημαντικές υποβαθμίσεις που έχουν δεχθεί οι κυκλικοί κλάδοι εκτός χρηματοοικονομικών και πρώτων υλών.

Πλέον, η συναίνεση αναλυτών προβλέπει πτώση κερδών μόλις 1% σε ετήσια βάση για το τρίτο τρίμηνο, έναντι -3% που αναμενόταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Περισσότερες «θετικές εκπλήξεις» στα κέρδη, αλλά ακόμη κάτω από τον μέσο όρο

Μέχρι στιγμής, το 49% των εταιρειών του Stoxx 600 έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή, ποσοστό αυξημένο από 44% την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά χαμηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο του 53%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις πωλήσεις ανέρχεται στο 44%, από 40% πριν μία εβδομάδα, αλλά και πάλι υπολείπεται του μέσου όρου (52%).

Οι κλάδοι με τις υψηλότερες επιδόσεις είναι οι πρώτες ύλες (75%) και οι τράπεζες (66%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά θετικών εκπλήξεων καταγράφονται στα ακίνητα (13%), στις τηλεπικοινωνίες και στα δομικά υλικά (17% έκαστος). Οι εγχώριες και αμυντικές μετοχές ασθενέστερες – οι value υπεραποδίδουν έναντι των growth.

Μόνο το 43% των εταιρειών με εγχώρια έκθεση έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις κερδών, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2013, με τη διαφορά έναντι της αγοράς να αγγίζει ιστορικά χαμηλά (-6%). Οι κυκλικές μετοχές εμφανίζουν ποσοστό θετικών εκπλήξεων 45%, ενώ οι αμυντικές μόλις 34%, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, οι μετοχές αξίας (value) υπεραποδίδουν, με 67% να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις, έναντι μόλις 41% για τις μετοχές ανάπτυξης (growth).

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ
Αναστολή 02.11.25

Η Κίνα σταματά τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών – Το αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ

Η Κίνα θα αναστείλει ουσιαστικά την εφαρμογή πρόσθετων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα τερματίσει τις έρευνες που στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Παναθηναϊκός χτυπά Κοντούρη με 1 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου, Σωτήρη Κοντούρη, και προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για την απόκτησή του.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Κρίσιμη κατάσταση 04.11.25

Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με το που απεγκλωβίστηκε ο εργάτης από τη Ρουμανία που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ – Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς
Στη Γάζα 03.11.25

Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ - Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές φαίνεται να έχουν παγιδευτεί στην πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής» που ελέγχει το Ισραήλ - Δηλώσεις για το ζήτημα έκανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς

Σύνταξη
Βορίζια: Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας – Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό
Ελλάδα 03.11.25

Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας στα Βορίζια - Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans
«Φόβος και ευαλωτότητα» 03.11.25

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans

Η μεταμφίεση της Ντενίν Ρίτσαρντς ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα αυτοδιάθεσης και δύναμης όσο η διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της κορυφώνεται στα δικαστήρια

Σύνταξη
Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»

Ο Φώτης Ιωαννίδης εκπροσώπησε τους παίκτες της Σπόρτινγκ ενόψει του αγώνα με τη Γιουβέντους και αποκάλυψε ότι δεν νιώθει πίεση λόγω του κόστους της μεταγραφής τους, προσθέτοντας ότι «όλα είναι υπέροχα»

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
Καρμική ενέργεια 03.11.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο