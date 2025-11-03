Φαραντούρης: Το 1/3 των βουλευτών της ΝΔ ελέγχεται και κατηγορείται – Προσφυγή στις κάλπες τώρα
Στη νέα δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τα Τέμπη και αποκάλυψε το in.gr, αναφέρθηκε ο Νικόλας Φαραντούρης κάνοντας λόγο για διασάλευση της θεσμικής ισορροπίας
Για «θεσμική ανισορροπία» έκανε λόγο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στο MEGA News για τη νέα δικογραφία για τα Τέμπη που έφτασε στη Βουλή και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Η είδηση είναι η διαβίβαση νέας δικογραφίας στη Βουλή από τον αντιπρόεδρο της Βουλής την Παρασκευή με το όνομα του πρωθυπουργού να φιγουράρει πρώτο και με ακόμα 20 ονόματα υπουργών και πρώην υπουργών. Η δικογραφία αυτή αφορά τα Τέμπη μετά τις ενέργειες της κ, Καρυστιανού», ανέφερε αρχικά.
«Και έπεται κι άλλη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε εβδομάδα έρχεται και μία νέα δικογραφία».
Αναφορικά με τα Τέμπη είπε: «Έρχεται ακόμα μία δικογραφία μετά το φιάσκο του καλοκαιριού που κάποιοι αθώωσαν τον εαυτό τους μόνοι τους επειδή έτσι μπορούσαν, επειδή είχαν την πλειοψηφία κατά δήλωση υπουργού, κατά παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου.
Το 1/3 της ΝΔ ελέγχεται και κατηγορείται
Το 1/3 της ΚΟ της ΝΔ ελέγχεται και κατηγορείται. Έχει διασαλευτεί η κοινοβουλευτική ισορροπία, γι αυτό ζητώ άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή στις κάλπες. Το ζητάω εγώ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Αλλά το ζητάω κι εγώ με το βάρος της ευθύνης ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά θέματα».
Ο κ. Φαραντούρης ανέφερε ακόμα ότι γνωρίζει ότι ετοιμάζεται καινούρια δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για το ζήτημα της διάλυσης της Βουλής πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται για πυροτέχνημα ούτε για αντιπολιτευτική κορώνα. Είναι η αυτονόητη ενέργεια που αρμόζει σε αυτή τη θεσμική ανισορροπία, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί στη χώρα μας. Γι’ αυτό ζητώ εκλογές τώρα. Και περιμένω και από όλους να τοποθετηθούν».
ΝΕΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ στη Βουλή για #Τέμπη περιλαμβάνει τον Πρωθυπουργό και 20 ακόμη βουλευτές. Ζητώ εδώ και τώρα διάλυση Βουλής & #εκλογές. Μια Βουλή στην οποία σχεδόν το ένα τρίτο των μελών είναι κατηγορούμενοι δεν μπορεί να σταθεί. Η θεσμική αυτή ανισορροπία δεν μπορεί να συνεχιστεί. pic.twitter.com/41WYaxGxQk
— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) November 3, 2025
