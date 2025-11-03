Η γη της ελιάς: Επικίνδυνα μπλεξίματα

Στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς οι ζωές των ηρώων μπλέκονται επικίνδυνα.

Ο Δημοσθένης δίνει μάχη για τη ζωή του, αλλά η Ασπασία είναι αποφασισμένη να το φτάσει μέχρι τέλους.

Την ίδια ώρα, η Χριστιάνα κάνει την εμφάνισή της στη Μάνη…

Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Αμαλία μεταφέρει τον Δημοσθένη στο εξωτερικό, προκειμένου να χειρουργηθεί σε εξειδικευμένο κέντρο, ενώ η Ασπασία περιμένει τα αποτελέσματα του χειρουργείου, για να συνεχίσει με την εκδίκησή της. Ο Τζον βοηθάει το κορίτσι που μπλέχτηκε στο τροχαίο, αγνοώντας ποια πραγματικά είναι.

Η Μαλένα πιέζει τον Στέφανο να τα ξαναβρεί με την Βασιλική, αλλά εκείνος εμμένει στη στάση του. Ο Παυλής κάνει δώρα στη Δάφνη και της εκφράζει την αγάπη του με κάθε τρόπο. O Μιχάλης, ωστόσο, εξακολουθεί να δηλώνει παρών. Ο Κουράκος κι η Αριάδνη αποφασίζουν να μπουν στην διαδικασία αναζήτησης κάποιας άλλης παρένθετης μητέρας, αλλά ο Κωνσταντίνος δίνει τελικά το πράσινο φως στην Ισμήνη. Η Ιουλία χάνει τη δικαστική μάχη εναντίον της Αθηνάς.

Ο Τζον συνειδητοποιεί πως το κορίτσι με το οποίο τράκαρε είναι η Χριστιάνα Ρουσσάκη (Στεφανία Καλομοίρη), η εξαφανισμένη κόρη της Αλεξάνδρας, η οποία πηγαίνει στη Μάνη για να συναντήσει την αδελφή της, την Ερωφίλη.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

