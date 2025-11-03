Εξελίξεις τώρα: Ρεκόρ τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 το Σάββατο

Σημαντική επίδοση για την εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις τώρα», με τη Αναστασία Γιάμαλη το Σάββατο 1η Νοεμβρίου. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA, πιστό στη δέσμευσή του για πολυδιάστατη και σφαιρική ενημέρωση, σημείωσε ποσοστό 16,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας ρεκόρ στη συγκεκριμένη κατηγορία τηλεθεατών, από την έναρξη της σεζόν μέχρι σήμερα.

Η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αναλύσεις και συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που έχουν τον πρώτο λόγο στην επικαιρότητα, με ερευνητική ματιά και ουσιαστικό διάλογο, βρίσκονται εκεί, όπου χτυπά η «καρδιά» των γεγονότων.

«Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 15:40, στο MEGA