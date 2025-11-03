Η ΠΝΟ ζητά αλλαγές στον Ν.4150/2013: Ασφαλής στελέχωση των πλοίων χειμώνα και καλοκαίρι

Αλλαγές στις ρυθμίσεις του Νόμου 4150/2013 που αφορούν τη στελέχωση των πλοίων των ακτοπλοΐας κατά τη χειμερινή περίοδο και τη λειτουργία των ταχυπλόων, ζητά με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Το συνδικαλιστικό σωματείο των Ναυτικών υποστηρίζει ότι οι υφιστάμενες προβλέψεις οδηγούν σε αποδυνάμωση των πληρωμάτων, ενίσχυση της εποχικότητας και δυνητικούς κινδύνους για την ασφάλεια στη θάλασσα, σε μια περίοδο που η εύρυθμη λειτουργία των θαλάσσιων συγκοινωνιών παραμένει κρίσιμη για τη νησιωτική χώρα.

Συγκεκριμένα η ΠΝΟ ζητά την αλλαγή στη διάταξη του Νόμου 4150/2013, που επιτρέπει στα συμβατικά πλοία των ακτοπλοϊκών εταιρειών να μειώνουν κατά 50% το προσωπικό γενικών υπηρεσιών από 1ης Νοεμβρίου έως 31ης Μαρτίου. Παράλληλα ζητά την τροποποίηση των προβλέψεων για την ετήσια δρομολόγηση των Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων, καθώς όπως αναφέρει ο ισχύων νόμος παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας μόλις για τέσσερις μήνες τον χρόνο, αντί των επτά μηνών που εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα για τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων.

Σύμφωνα με την ΠΝΟ, οι υφιστάμενες διατάξεις πλήττουν την απασχόληση των ναυτικών, εντείνουν την εποχικότητα στον κλάδο και δημιουργούν σοβαρές δυσλειτουργίες τόσο στη στελέχωση όσο και στην ομαλή λειτουργία της ακτοπλοΐας.

Η ασφάλεια στη θάλασσα

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι λόγω της μείωσης στα συμβατικά πλοία της ακτοπλοϊας από 1ης Νοεμβρίου «το βασικό πρόβλημα που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρου νόμου είναι να παράγεται νομότυπα μια σοβαρή παραβίαση των ωρών εργασίας του υπόλοιπου πληρώματος που παραμένει επί του πλοίου και αντικειμενικά τίθενται σοβαρά ζητήματα ως προς την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα γιατί, όπως είναι γνωστό, το πλήρωμα είναι ζωτικής σημασίας και είναι αυτό το οποίο με την παρουσία του δίνει σάρκα και οστά σε όλα τα επίπεδα και μέσα που αφορούν την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων».

Επίσης επισημαίνει ότι ο Γ.Γ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης ενημέρωσε την διοίκηση ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα η Ομοσπονδία ήταν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και με τα λιμεναρχεία και κατάφερε να επιβάλουμε οι απολύσεις των ναυτικών που γίνονται να είναι με αιτιολογικά «λόγω αδείας» ή «λόγω μεταθέσεως» και όχι «αμοιβαία συναινέσει» όπως εφαρμόζονταν έως τώρα.

Σύμφωνα με στελέχη της ΠΝΟ, εφόσον μια ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν επιλέξει να απασχολήσει μέλος του προσωπικού γενικών υπηρεσιών σε καθήκοντα αναπλήρωσης πληρωμάτων, τότε οφείλει να προχωρήσει σε απόλυσή του και καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης.