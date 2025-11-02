newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Ουκρανία: Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα στη Ζαπορίζια λόγω των ρωσικών επιθέσεων – Δύο νεκροί στην Οδησσό
Κόσμος 02 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα στη Ζαπορίζια λόγω των ρωσικών επιθέσεων – Δύο νεκροί στην Οδησσό

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία τόσο στην ανατολή όσο και στη δυτική πλευρά της χώρας

Σύνταξη
Σχεδόν 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της επαρχίας Ζαπορίζια, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια επαρχία της Οδησσού στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

Εντείνει τις επιθέσεις της με drones η Ρωσία

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρούν σε κυλιόμενες διακοπές προκειμένου να επισκευάσουν τις ζημιές και να διαχειριστούν τις ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια.

Από την επίθεση στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και υπέστησαν σοβαρές ζημιές κτίρια, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.

«Συνεργεία θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», πρόσθεσε ο ίδιος στο Telegram, όπου ανάρτησε και φωτογραφίες από κτίρια οι προσόψεις των οποίων έχουν καταστραφεί.

Η Ζαπορίζια γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος επιθέσεων από το πυροβολικό, drones και πυραύλους της Ρωσίας οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, υποδομές και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους.

Δείτε φωτογραφίες:

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, από τα 800 πλήγματα της Ρωσίας εναντίον 18 οικισμών στην επαρχία της Ζαπορίζια έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος και έχουν τραυματιστεί τρεις σε διάστημα 24 ωρών ως σήμερα πρωί.

Επίθεση με drone στη δυτική Ουκρανία

Εξάλλου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση με drone εναντίον της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε στο Telegram η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ σε τέσσερις αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών από τη ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο στο Ντνιπροπετρόφσκ και είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατάστημα, επεσήμανε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της επαρχίας. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αγόρια ηλικίας 11 και 14 ετών.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Economy
Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Stream newspaper
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon [βίντεο]
02.11.25

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ το Σάββατο, σε τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοβ. Μπορεί να εξαπολύσει το πυρηνικό drone Poseidon

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει
02.11.25

Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει

Η αστυνομία που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τους 10 σοβαρά τραυματίες σε τρένο κοντά στο Χάντιγκτον κήρυξε κωδικό «Πλάτων». Τι αφορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 02.11.25

Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Οι Κινγκς έφυγαν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα… φωτιά – Ο Γιάννης (26π.,11ρ.) το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του

Σύνταξη
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson
Μπάσκετ 02.11.25

O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson

Ο Άρης Betsson ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μετά το παιχνίδι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο και του General Manager, Νίκου Ζήση.

Σύνταξη
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
02.11.25

Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταθέτει η Ελλάδα στην Κομισιόν - Αγώνας δρόμου για το πράσινο φως των Βρυξελλών και την ομαλή ροή πληρωμών όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
