Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια – Νέες μαρτυρίες για το μακελειό

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αίσθηση προκαλεί ότι μία γυναίκα από την οικογένεια του 39χρονου, την οικογένεια που φέρεται να ευθύνεται σύμφωνα με τις μαρτυρίες για τη βομβιστική επίθεση, φώναζε ότι ζητούσαν από την Αστυνομία δύο μέρες να έρθει, δηλαδή προτού μπει η βόμβα.

Οι μαρτυρίες θέλουν την οικογένεια 39χρονου να απαιτεί από την οικογένεια που είχε το σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα να τους το πουλήσει, «για να μην τους έχουν στα πόδια τους», ενώ υποστηρίζουν ότι υπήρχαν και απειλές.

Όσοι δε από την οικογένεια που είχε το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη άκουσαν τη γυναίκα από την οικογένεια του 39χρονου να ζητά αστυνομική προστασία πριν λάβει χώρα το περιστατικό, αναρωτιούνται εάν οι κλήσεις προς την Αστυνομία μαρτυρούν ένδειξη προθέσεων από την οικογένεια του 39χρονου για το επεισόδιο, που ήταν λογικό ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις.

Στο χωριό επίσης έχει προκαλέσει εντύπωση γιατί η Ελληνική Αστυνομία, μετά την έκρηξη και γνωρίζοντας την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, δεν έστειλε ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν το μακελειό που ακολούθησε. Γιατί δηλαδή η Ελληνική Αστυνομία περιορίστηκε στη διαπίστωση του συμβάντος και αποχώρησε.

Στα ερωτήματα που θέτει η οικογένεια της 56χρονης νοσηλεύτριας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών, είναι γιατί διακινήθηκε η πληροφορία ότι πέθανε από ανακοπή, ενώ σκοτώθηκε σε διασταυρούμενα πυρά. Από τα ίδια πυρά τραυματίστηκε και η αδερφή της, η οποία και νοσηλεύεται. Να σημειωθεί ότι η 56χρονη ζούσε στα Χανιά και βρισκόταν στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της που θα γινόταν την Κυριακή.

Οι πλέον ψύχραιμοι από το χωριό τονίζουν ότι το πιο κρίσιμο είναι να μην υπάρξει εξέλιξη με νέους σκοτωμούς, αλλά και να μην υπάρξει απαίτηση για εκτοπισμό καμίας οικογένειας.

Αγνοείται ο γιος της 56χρονης

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βουνό κρύβονται πέντε τουλάχιστον άτομα, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται χωρίς να έχει δώσει σημεία ζωής ο γιος της 56χρονης. Ο αδερφός της έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικώς και έχει ενημερώσει ότι είναι καλά.

Ο 39χρονος από την άλλη οικογένεια – σύμφωνα με μαρτυρίες στο χωριό που μένει να διασταυρωθούν – μετά την έκρηξη έριχνε πυροβολισμούς άσκοπους, γιατί πέτυχε η έκρηξη. Τότε αρχίζουν να συγκεντρώνονται δυνάμεις και από την οικογένεια της 56χρονης. Ο 39χρονος σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, βγαίνει με το αυτοκίνητο και αρχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως. Η 56χρονη σκοτώνεται και απαντούν στον 39χρονο με πυροβολισμούς, εξ ου και το αυτοκίνητό του έχει σφαίρες στο πίσω μέρος.

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι στο χωριό θα παραμείνει ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, ενώ της 56χρονης στα Χανιά, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία. Οι πληροφορίες, πάντως, σχετικά με τις συνθήκες του μακελειού παραμένουν συγκεχυμένες, με την ΕΛ.ΑΣ. να διερευνά τι ακριβώς έχει συμβεί με το λουτρό αίματος στα Βορίζια.

Βορίζια: Φόβος, θρήνος και βουβή οργή

Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί έχουν ζώσει από το βράδυ το χωριό Βορίζια ώστε να αποτραπεί νέος κύκλος αίματος, καθώς ξεχειλίζει η οργή για το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες. Οι κάτοικοι της περιοχής – είτε εκείνοι που έμειναν στο χωριό είτε όσοι επέλεξαν να φύγουν προσωρινά – ζουν με τον φόβο της αναβίωσης της βεντέτας που κρατά από το 1955.

Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί έχουν ζώσει από το βράδυ το χωριό. Δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς. Τα σπίτια των οικογενειών που ενεπλάκησαν στο αιματοκύλισμα φρουρούνται από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ έχουν ήδη φυγαδευτεί μέλη και από τις δύο πλευρές σε άλλα σημεία της Κρήτης, προκειμένου να αποτραπεί νέα συμπλοκή.

Οι αστυνομικοί ψάχνουν εμπλεκόμενους μάρτυρες και όπλα, ενώ στα Βορίζια βρίσκεται και επίλεκτη ομάδα του ελληνικού FBI.

Τι λένε συγγενείς και γείτονες

«Έγινε μία έκρηξη σε ένα σπίτι, έβαλαν βόμβα. Και πήγαν η άλλη οικογένεια να ζητήσει ευθύνες, γιατί πίστευαν ότι αυτοί το έκαναν, γιατί είχαν διαφορές κτηματικές. Με το που έγινε αυτό, άρχισε μια συμπλοκή αλληλοκατηγοριών και άρχισαν πυροβολισμοί», ανέφερε στο Mega μέλος της μίας εμπλεκόμενης οικογένειας.

«Όταν κυνηγιούνται κάποιοι άνθρωποι με καλάσνικοφ, η Aστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο να σκοτώσει ή να περικυκλώσει ή να απομονώσει το χωριό. Και οι μεν και οι δε κυνηγιούνται σαν τα σκυλιά», συνέχισε.

«Και ο παππούς μου και ο πατέρας μου είναι από εκεί και δεν μπορώ να πάω γιατί κινδυνεύει όποιος και να πάει εκεί. Η Αστυνομία δεν αφήνει να μπεις μέσα στο χωριό. Έχουν ανοίξει μέτωπο. Ξέρεις τι είναι το μέτωπο; Ο ένας σκοτώνει τον άλλο», τόνισε άλλος συγγενής της εμπλεκόμενης οικογένειας.

Άνδρας που για λίγο γλίτωσε από τον θάνατο, είπε: «Πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Ήταν καμιά δεκαριά μπροστά μου και πέρναγε ένα μαύρο αγροτικό και ρίχνανε και από τη μία μπάντα και από την άλλη. Για 10 πόντους από μία σφαίρα την γλίτωσα εγώ. Μου έχουν τρυπήσει το λάστιχο, τρεις σφαίρες έχω φάει σε ένα τζάμι και στη μάσκα του αυτοκινήτου τρεις τέσσερις και σκάγια».

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή μιας γυναίκας που κατοικεί στο αιματοβαμμένο χωριό, η οποία μίλησε στο ΚΡΗΤΗ TV. «Δεν είδα, μόνο τους άκουγα. Φωνές και πυροβολισμούς… άκουσα σκληριές [σ.σ. κραυγές], δεν βγήκα να δω. Μπήκα μέσα, δεν ήθελα να ακούω άλλο. Είμαστε όλοι να πεθάνουμε από τον καημό μας. Δε θέλαμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι τραγικά πράγματα» είπε για τις στιγμές τρόμου που βίωσε.

Και πρόσθεσε: «Βγήκα από το σπίτι μου να πάω στης μάνας μου το σπίτι και βλέπω την αδερφή μου κι ανέβαινε κι έκλαιγε. Μου λέει: ‘Κάποιος έχει πέσει κάτω’. ‘Ποιος;’ τη ρωτάω. ‘Δεν ξέρω’, μου απαντά. Πάω προς τα κάτω να δω και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ‘σκοτώσανε το Βαγγελιώ’. Πάνω που το λέγαμε, πέφτανε μπαλωθιές στον δρόμο σαν βροχή. Μόλις είδα τους πυροβολισμούς, ξαναμπήκα μέσα».

Εμφανώς σοκαρισμένη, η γυναίκα μίλησε για τη βία που στιγμάτισε ξανά το χωριό της. «Αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, όλα γίνονται…» ήταν η τελευταία της κουβέντα.

Δημογλίδου: «Συνεχίζονται οι έρευνες κατ’ οίκον»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το πρωί της Κυριακής στο MEGA για το αιματηρό περιστατικό: «Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών. Είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολήσουν την Αστυνομία. Τώρα μας έρχονται κάποια περιστατικά, τα οποία όταν συνέβησαν δεν μας αναφέρθηκαν ποτέ ούτε από τη μία ούτε από την άλλη οικογένεια. Η αστυνομία ενημερώθηκε προχθές για εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία ενός μέλους της μιας οικογένειας».

Και πρόσθεσε: «Όταν έφτασε η Αστυνομία, δεν υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών εκείνη την ώρα. Έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για να γίνει αυτοψία, και έμεινε και περιπολικό και το βράδυ στο χωριό, παρόλο που δεν είχε δοθεί η πληροφορία στην Αστυνομία ότι υποψιάζονται μέλη της άλλης οικογένειας. Δεν προκύπτει από την προανάκριση ότι μία οικογένεια υποψιάζεται την άλλη για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά», υπογράμμισε.

Και συνέχισε η κ. Δημογλίδου: «Σε ένα άλλο σημείο του χωριού, ο άνδρας που έπεσε νεκρός, έφτασε στο χωριό, δεν ήταν στο χωριό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί ξεκίνησε το περιστατικό. Από χθες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κατ’ οίκον έρευνες, γιατί δεν έχει βρεθεί οπλισμός, ούτε αυτός που χρησιμοποιήθηκε. Τα μέλη των δύο οικογενειών μετέφεραν μόνοι τους με τα Ι.Χ. τους και νεκρούς και τραυματίες και δεν μεταφέρθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται».

Ακολούθως σημείωσε η ίδια: «Όταν έφτασε η Αστυνομία στο σημείο είχε εξαφανιστεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν ευρήματα από τις κατ’οίκον έρευνες, ωστόσο δεν βοηθούν ουσιαστικά τις έρευνες. Έχουμε δύο εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι τραυματίες και είναι στο νοσοκομείο και φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, ότι εμπλέκονται στο περιστατικό. Υπάρχουν αναφορές για ακόμη δύο άτομα που εμπλέκονται. Από την καταμέτρηση δεν έπεσαν 2.000 σφαίρες. Έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαίρες».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου σε άλλες δηλώσεις της ανέφερε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί δέκα κατ’ οίκον έρευνες στο χωριό, που συνεχίζονται και σήμερα. «Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί – όπως είπε – τις επόμενες μέρες και σε κοντινά χωριά «ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη». Πάντως, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την Αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.

«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε διευκρινίζοντας παράλληλα ότι από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».