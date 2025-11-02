Συντετριμμένη είναι η αδελφή του 39χρονου, πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης το Σάββατο το πρωί.

Τρία από τα πέντε παιδιά του θύματος βαφτίστηκαν στο διπλανό χωριό, ώστε να μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία

Οι κραυγές της προκαλούν ανατριχίλα. «Άσε με, θέλω να τον δω… Φανούρη, αδελφέ μου!» φωνάζει επαναλαμβάνοντας το όνομά του.

Οι σκηνές που εκτυλίσσονται στα χαροκαμένα σπίτια στα Βορίζια της Κρήτης θυμίζουν αρχαία τραγωδία. Βίντεο που έχει ανέβει στο TikTok από το patriscrete αποτυπώνει την οδύνη και τον πόνο για την απώλεια.

Δέχτηκε πυρά προσπαθώντας να διαφύγει

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το χωριό που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, o 39χρονος Φανούρης Καργάκης φέρεται να ήταν εκείνος που πυροβόλησε πρώτος εναντίον μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Στην προσπάθειά του να διαφύγει δέχθηκε πυρά, εξού και οι τρύπες στην πίσω μεριά του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα φέρουν τη σορό του στο χωριό και αύριο θα γίνει η κηδεία. Το Σάββατο το βράδυ, η οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό, μέσα σε βουβό πόνο βάφτισε τα τρία από τα πέντε παιδιά σε διπλανό χωριό, όπως επιτάσσει το τοπικό έθιμο ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται στην ταφή του πατέρα τους.

Βορίζια: Η μοιραία έκρηξη στο σπίτι

Η έκρηξη της αυτοσχέδιας βόμβας στο σπίτι που ανήκει στη μία οικογένεια – και «έσπασε» τον συμφωνημένο διαχωρισμό των δύο «ζωνών» – φαίνεται ότι ήταν αυτή που πυροδότησε την παλιά βεντέτα και αποτέλεσε τη σπίθα για την τραγωδία που ακολούθησε.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, λίγες ώρες πριν από το αιματοκύλισμα, υπήρχε μεγάλη αναστάτωση εξαιτίας της έκρηξης στο υπό ανέγερση σπίτι. Αυτό ήταν το «φυτίλι» για την ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα σε μέλη των δύο οικογενειών, ακριβώς την επόμενη ημέρα. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οίκημα από την έκρηξη ήταν εκτεταμένες, με τους τοίχους και τις τζαμαρίες να έχουν διαλυθεί.