Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες Παρασκευή το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού δεν ανήκουν σε κάποιον από τους ομήρους, δήλωσε σήμερα στο AFP εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Στρατιωτική πηγή είχε επισημάνει ήδη από χθες το βράδυ, την ώρα της παράδοσης των σορών, ότι δεν πίστευε ότι πρόκειται για λείψανα ομήρων.

Το Ισραήλ έλαβε εκ των προτέρων ειδοποίηση ότι η Χαμάς δεν ήταν βέβαιη για την ταυτότητα των λειψάνων και ότι ενδέχεται να μην ανήκουν στους ομήρους. Πριν από την παράδοση, ο ισραηλινός στρατός σημείωσε ότι ορισμένα από τα λείψανα που μεταφέρθηκαν θα μπορούσαν να ανήκουν σε άτομα των οποίων τα λείψανα είχαν ήδη επιστραφεί στο Ισραήλ στο παρελθόν.

Την Παρασκευή, ο Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας ότι διευκόλυνε τη μεταφορά τριών πτωμάτων στο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η αναγνώρισή τους παραμένει ευθύνη των ισραηλινών αρχών.

Δυσκολία εντοπισμού σορών

Η ανεύρεση χιλιάδων Παλαιστινίων αγνοουμένων που είναι θαμμένοι κάτω από τόνους με συντρίμμια επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση με τις αρχές στη Γάζα να έχουν ζητήσει να εισέλθουν στον θύλακα βαριά μηχανήματα προκειμένου να μεταφερθούν τα ερείπια για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των σορών.

Το Ισραήλ δεν έχει επιτρέψει να εισέλθουν τα μηχανήματα ενώ μέχρι τώρα έχει παραβιάσει δύο φορές την εκεχειρία εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς με την αιτιολογία ότι η Χαμάς δεν παρέδωσε τις σωστές σορούς.