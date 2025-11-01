magazin
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
«Η κόλαση είναι οι άλλοι»: Γιατί το horror ζει τη χρυσή του εποχή;
Culture Live 01 Νοεμβρίου 2025 | 21:40

«Η κόλαση είναι οι άλλοι»: Γιατί το horror ζει τη χρυσή του εποχή;

Οι ταινίες horror γνωρίζουν εντυπωσιακή άνθηση: σπάνε τα ταμεία, διεκδικούν Όσκαρ και μετατρέπουν τον φόβο σε συλλογική εμπειρία. Γιατί, όμως, θέλουμε να τρομάζουμε;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Δεν έχει σημασία πόσο έτοιμος νομίζεις ότι είσαι· όταν ανεβαίνει η μουσική και η σκηνή σκοτεινιάζει, ο φόβος σε πιάνει από τον λαιμό. Κι όμως, ποτέ άλλοτε δεν έχουμε πληρώσει τόσο συνειδητά για να νιώσουμε άβολα. Το horror είναι και πάλι στην κορυφή: μόνο στην Αμερική, μέσα στο 2024, οι ταινίες τρόμου έφεραν πάνω από 1 δισ. δολάρια, κατακτώντας περίπου το 17% των συνολικών εισπράξεων — τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι πριν δέκα χρόνια.

Και δεν μιλάμε για «niche» παραγωγές. Το «The Substance» προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ νέα project με πρωταγωνιστές τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και την Έιμι Μάντιγκαν συζητιούνται ήδη για υποψηφιότητες. Ο τρόμος πλέον είναι prestige cinema.

«Αν οι ζέβρες μπορούσαν να βλέπουν ταινίες με λιοντάρια που τις κυνηγούν, πιθανότατα θα το έκαναν»

YouTube thumbnail

 Από το σοκ στο «meta»

Το horror δεν ήταν ποτέ σταθερό είδος — αλλάζει ανάλογα με τους φόβους της εποχής.

  • Στα ’50s φοβόμαστε το άγνωστο και την πυρηνική απειλή: «Godzilla».
  • Στα ’70s έρχεται το υπερφυσικό και ο τρόμος του διαβόλου: «The Exorcist».
  • Στα ’80s και ’90s οι slasher villains γίνονται pop icons: Freddy, Jason, Michael Myers.

Όταν το είδος άρχισε να κουράζει, το «Scream» (1996) το ανανέωσε. Έκανε τον τρόμο αυτοσυνείδητο: οι χαρακτήρες σχολίαζαν τους «κανόνες» των ταινιών τρόμου — και το κοινό λάτρεψε αυτήν την ειρωνεία.

YouTube thumbnail

Η επανάσταση του zero budget

Το game changer ήρθε λίγο αργότερα, από δύο άγνωστους δημιουργούς που γύρισαν μια ταινία χωρίς τέρας, χωρίς εφέ και με κάμερα χειρός. Το «The Blair Witch Project» (1999) έδειξε ότι:

  • δεν χρειάζεσαι τεράστιο budget,
  • ο φόβος μπορεί να κρυφτεί εκτός κάδρου.

Λίγα χρόνια μετά, η Blumhouse το πέρασε σε «σύστημα»: μικρά budget, πλήρης ελευθερία στους σκηνοθέτες, μεγάλα ποσοστά σε περίπτωση επιτυχίας. Έτσι γεννήθηκαν τα «Paranormal Activity», «The Purge», «Insidious» — και η ταινία-φαινόμενο «Get Out».

YouTube thumbnail

Γιατί όμως μας τραβάει ο τρόμος;

Οι αναλυτές του χώρου μιλούν για δύο παράδοξα:

  • Οι παλιοί fans τώρα παίρνουν αποφάσεις: Εκείνοι που μεγάλωσαν με VHS τρόμου στα ’80s και ’90s είναι πια παραγωγοί και σκηνοθέτες.
  • Το κοινό ανανεώνεται διαρκώς: Κανένα άλλο είδος δεν έχει τόσο μεγάλο ποσοστό θεατών 19–24 ετών.

Και υπάρχει και κάτι πιο βαθύ: οι ταινίες τρόμου λειτουργούν ως καθαρτήριο. Σε μια εποχή άγχους, κρίσεων και αβεβαιότητας, ο θεατής βρίσκει έναν ελεγχόμενο τρόπο να «ξεφορτώσει» φόβο και στρες. Το horror δεν προκαλεί μόνο τρόμο – προσφέρει ανακούφιση.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο συμπεριφορικός επιστήμονας Κόλταν Σκρίβνερ που ειδικεύεται στη μελέτη της περίεργης έλξης των ανθρώπων προς τον φόβο και τη λεγόμενη «morbid curiosity»: «Αν οι ζέβρες μπορούσαν να βλέπουν ταινίες με λιοντάρια που τις κυνηγούν, πιθανότατα θα το έκαναν».

YouTube thumbnail

Το μέλλον του τρόμου

Σήμερα το horror ακουμπά σύγχρονες ανησυχίες:

  • τεχνητή νοημοσύνη («M3GAN»)
  • πανδημίες («Contagion»)
  • τοξικές σχέσεις και κοινωνική βία («The Invisible Man»)

Και σε αντίθεση με τα μεγάλα blockbuster franchises που πνίγονται στη «συνέχεια», ο τρόμος επιβραβεύει την καινοτομία. Κάθε remake είναι διαφορετικό — όχι επανάληψη.

Το horror δεν ξεμένει ποτέ από τέρατα.

Γιατί, τελικά, ο πραγματικός τρόμος βρίσκεται έξω από την οθόνη.

Ή, για να το θέσω αλλιώς, όπως έλεγε και ο μεγάλος Σαρτρ, «η κόλαση είναι οι άλλοι» – στο horror, απλώς, ανάβουν τα φώτα πιο γρήγορα.

*Με στοιχεία από: The Economist 

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Stream magazin
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη
Culture Live 01.11.25

Θρασύτατη κλοπή σε μουσείο της Καλιφόρνια: Πάνω από 1.000 αντικείμενα εξαφανίστηκαν από αποθήκη

Πάνω από 1.000 αντικείμενα — από κοσμήματα μέχρι τρόπαια — εκλάπησαν από αποθήκη του Μουσείου του Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Οι αρχές φοβούνται πως έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά.

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Γαλλία: Πέθανε ο ηθοποιός Τσεκί Καριό σε ηλικία 72 ετών
Γαλλία 01.11.25

Πέθανε στα 72 του ο Τσεκί Καριό

Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοίνωσαν «με βαθιά θλίψη» τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο χθες Παρασκευή 31 Οκτωβρίου».

Σύνταξη
Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
Ωραίος 31.10.25

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν
Culture Live 31.10.25

Δεν ήταν η πανούκλα, αλλά η φτώχεια: Νέα μελέτη «γκρεμίζει» τον μύθο της επιδημίας στην αρχαία πόλη του Ακενατόν

Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα πιστεύαμε για την ξαφνική εγκατάλειψη της Αμάρνα: δεν υπήρξε επιδημία που «σάρωσε» την πόλη του Ακενατόν, αλλά η οικονομική εξαθλίωση και οι συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
Agony Of Eros 30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις
Μετά από 29 χρόνια 30.10.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στο πλατό μιας ταινίας, μόνο που αυτή έκατσε μπροστά από την κάμερα, στον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά το 1996 και το From Dusk Till Dawn.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»
Culture Live 30.10.25

Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»

Το Πεντάγωνο αμφισβητεί το House of Dynamite για ανακριβή εικόνα της αντιπυραυλικής άμυνας. Ο σεναριογράφος απαντά ότι στηρίχθηκε σε ειδικούς, φέρνοντας Hollywood και στρατό σε σύγκρουση

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα μπάσκετ στην Τουρκία, όταν οπαδοί της Μπούρσασπορ μπήκαν στο παρκέ και πήραν… στο κυνήγι παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;
Τεχνητή νοημοσύνη 01.11.25

Μπορεί η AI να εξαλείψει την οικονομία της απάτης;

Όταν όλοι έχουν μια… ιδιοφυΐα στην τσέπη τους -το κινητό- ή στο γραφείο και στο σπίτι -τον υπολογιστή- θα είναι λιγότερο ευάλωτοι σε παραπλανητικές πρακτικές – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια μας

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 00:45

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

