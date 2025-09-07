Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Η ταινία The Conjuring: Last Rites, που κυκλοφόρησε στις 5 Σεπτεμβρίου, αποτελεί το συγκινητικό φινάλε της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς που ακολουθεί τους διάσημους κυνηγούς φαντασμάτων Εντ και Λορέιν Γουόρεν. Πρόκειται για μια λυρική υπόκλιση στο ζευγάρι που προσέφερε πολλές ιστορίες τρόμου στον κινηματογράφο.

Η πλοκή βασίζεται στην πραγματική, ανατριχιαστική υπόθεση των Σμέρλ, μιας οικογένειας που έζησε τρομακτικές εμπειρίες στη δεκαετία του 1980 στην πόλη West Pittston της Πενσυλβάνια. Σύμφωνα με τους Σμέρλ, το σπίτι τους τρομοκρατούσε ένα κακόβουλο πνεύμα – με φαινόμενα όπως θόρυβοι, οσμές σήψης, επιθέσεις σε κατοικίδια και ανθρώπους, ακόμα και σεξουαλικής φύσης.

Τα παράξενα φαινόμενα της οικείας Σμέρλ

Η οικογένεια Σμέρλ ανέφερε ότι το σπίτι τους γέμιζε με αφόρητη δυσοσμία σάπιου κρέατος και καμένου καουτσούκ, χωρίς προφανή αιτία. Τοιχογραφίες και ντουλάπια γέμιζαν με μαύρους λεκέδες που εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν ξαφνικά. Τα ντουλάπια κουζίνας χτυπούσαν βίαια, ενώ ηλεκτρικές συσκευές άναβαν και έσβηναν μόνες τους.

Τα κατοικίδια του σπιτιού βρέθηκαν αρκετές φορές να έχουν δεχθεί ανεξήγητες επιθέσεις, ενώ μέλη της οικογένειας ανέφεραν ότι αισθάνονταν αόρατα χέρια να τους τραβούν ή να τους γρατζουνάνε. Ο Τζακ Σμέρλ δήλωσε πως σε μια από τις πιο τρομακτικές στιγμές, μια σκοτεινή σκιά πήρε τη μορφή ανθρώπου και τον καθήλωσε στο κρεβάτι, ενώ ακούγονταν ψίθυροι σε ακατανόητη γλώσσα.

Ακόμη πιο σοκαριστικές ήταν οι περιγραφές ότι το πνεύμα επιχειρούσε σεξουαλικές επιθέσεις στην Τζάνετ Σμέρλ, κάτι που εκείνη κατήγγειλε δημόσια, προσδίδοντας στην υπόθεση μια διάσταση που ξεπερνούσε τα συνηθισμένα φαινόμενα «στοιχειώματος».

Όταν οι Γουόρεν επισκέφθηκαν το σπίτι το 1986, ο Έντ ανέφερε ότι ένιωσε αιφνίδια πτώση θερμοκρασίας, είδε μια πυκνή «μαύρη μάζα» να αιωρείται και άκουσε δαιμονικά ουρλιαχτά. Η Λορέιν ισχυρίστηκε ότι διέκρινε τέσσερα πνεύματα: ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια νεαρή κοπέλα, έναν βίαιο άντρα – και έναν καθαρόαιμο δαίμονα που «έτρεφε» τον τρόμο στο σπίτι.

Οι ίδιοι οι Σμέρλ ανέφεραν ότι πολλές φορές άκουγαν βλάσφημες φωνές να βγαίνουν από τους τοίχους και ότι αντικείμενα – από καθρέφτες μέχρι τηλεοράσεις – εκτοξεύονταν με δύναμη. Ένα βράδυ, η οικογένεια είπε ότι άκουσε ήχους από εκατοντάδες νύχια να ξύνουν τα τοιχώματα ταυτόχρονα.

Παρά τις φρικιαστικές μαρτυρίες, σκεπτικιστές όπως ο καθηγητής Πολ Κουρτς υποστήριξαν ότι τα φαινόμενα ήταν προϊόν μαζικής υστερίας ή «κατασκευασμένης ιστορίας» για δημοσιότητα. Το γεγονός ότι οι επόμενοι ένοικοι του σπιτιού δεν ανέφεραν τίποτα υπερφυσικό, ενίσχυσε την αμφιβολία.

Ωστόσο, η υπόθεση Σμέρλ παρέμεινε μία από τις πιο σκοτεινές και αμφιλεγόμενες στην καριέρα των Γουόρεν, προσφέροντας το υλικό για την κινηματογραφική αναβίωσή της στο «The Conjuring: Last Rites».

«The Conjuring: Last Rites»

Στο «The Conjuring: Last Rites» οι δημιουργοί δεν περιορίζονται απλώς στην αναπαράσταση της υπόθεσης των Σμέρλ, αλλά τη μετατρέπουν σε ένα δραματουργικό κλείσιμο για το κινηματογραφικό σύμπαν που έχτισαν οι προηγούμενες ταινίες. Οι Πάτρικ Γουίλσον και Βέρα Φαρμίγκα επιστρέφουν για μία τελευταία φορά στους ρόλους των Εντ και Λορέιν Γουόρεν, ερμηνεύοντας με ένταση και συναισθηματικό βάθος ένα ζευγάρι που πλέον βρίσκεται αντιμέτωπο όχι μόνο με τις δαιμονικές δυνάμεις, αλλά και με τα όρια της ίδιας τους της πίστης και αντοχής.

Η σκηνοθεσία δίνει έμφαση σε μια ατμόσφαιρα «κύκνειου άσματος» – σκοτεινοί φωτισμοί, κλειστοφοβικά πλάνα και έντονες σεκάνς υπερφυσικού τρόμου συνδυάζονται με προσωπικές στιγμές ευαλωτότητας, όπου οι Γουόρεν φαίνονται πιο ανθρώπινοι και εύθραυστοι από ποτέ. Η ταινία, σε αντίθεση με άλλες του franchise, αφήνει περιθώριο για φιλοσοφικούς στοχασμούς πάνω στην πίστη, την αγάπη και το αν το κακό είναι πραγματικό ή μια αντανάκλαση του φόβου.

Στα highlights του φιλμ περιλαμβάνονται σκηνές που πατούν στην παράδοση του τρόμου (εξορκισμοί, αιφνίδια οράματα, κλιμακωτές επιθέσεις από αόρατες δυνάμεις), αλλά και μια κορύφωση που φιλοδοξεί να «δέσει» τα νήματα όλης της σειράς. Χαρακτηριστικό είναι το δραματικό φινάλε, όπου η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στην ελπίδα και την τραγωδία, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν το «κακό» εξαλείφεται ποτέ οριστικά.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αφιέρωση στους τίτλους τέλους στον Νταν Ριβέρα, έναν από τους βασικούς συνεργάτες των γυρισμάτων και γνώριμο πρόσωπο στον κόσμο του παραφυσικού. Ο Ριβέρα, που διαχειριζόταν τα γυρίσματα με την «κούκλα Annabelle» και άλλες εμβληματικές σκηνικές παρουσίες, τιμήθηκε από την παραγωγή με μια αναφορά που αναγνώρισε τη συμβολή του στο να χτιστεί ο μύθος του Conjuring Universe.

*Με πληροφορίες από: USA Today, People, Entertainment Weekly, tonyspera.com