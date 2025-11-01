Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14

Ένα ατύχημα στο Λονδίνο του έσπασε τα κόκαλα, αλλά όχι και το ηθικό. Έτσι, ξαναβγήκε στο δίτροχο άλογό του και πέταξε στον ουρανό του Οχάιο, με τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ να τον παρακολουθεί. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, μετά από μια δεκαετία ακροβατικών, ο «επαγγελματίας ριψοκίνδυνος» Έβερ Κνίβελ ήταν πιο διάσημος για τις συντριβές του παρά για τις προσγειώσεις του. Πολλές από τις περιπέτειές του τον έβαλαν στο νοσοκομείο για εβδομάδες, και όταν έβγαινε κουτσαίνοντας, όλα τα παιδιά της Αμερικής (και οι ανήσυχοι γονείς τους) περίμεναν να δουν τι θα έκανε στη συνέχεια.

Με τη Harley-Davidson XR-750

Μια προσπάθεια να επεκτείνει τη φήμη του τον Μάιο του 1975 έφερε τον Κνίβελ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου προσπάθησε και απέτυχε να περάσει με τη Harley-Davidson XR-750 του, βαμμένη με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, πάνω από 13 πούλμαν στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Μόλις πέντε μήνες αργότερα, στις 25 Οκτωβρίου, με τα ημι-θεραπευμένα κόκαλά του να έχουν μόλις ενωθεί κάτω από το δερμάτινο κοστούμι του με τα αστέρια, ο Κνίβελ ανέβηκε ξανά για να κατακτήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο άλμα.

Με ταχύτητα περίπου 95 μιλίων ανά ώρα

Ήταν μια μέρα με κρύο ψιλόβροχο στο λούνα παρκ Kings Island στο Οχάιο, αλλά το πλήθος πήγε ούτως ή άλλως, 25.000 άτομα ή και περισσότερα. Οι κάμερες ήταν στραμμένες στον Κνίβελ καθώς έβαζε μπρος τη μηχανή του και κοίταζε με μισόκλειστα μάτια την απότομη ράμπα που θα τον έστελνε στον ουρανό πάνω από μια σειρά 14 λεωφορείων.

Καθώς έκανε τις προθέρμανσεις του στη ράμπα, φαινόταν να διστάζει, αλλά μετά την τέταρτη προσέγγισή του στη ράμπα, ακριβώς όταν ο Κνίβελ φαινόταν να έχει χάσει το θάρρος του, σήκωσε τον αντίχειρα. Στη συνέχεια, μάρσαρε τη μοτοσικλέτα του, πάτησε το γκάζι και ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 95 μιλίων ανά ώρα όταν απογειώθηκε.

Για μια φορά δεν τραυματίστηκε

Όταν ο Κνίβελ ξεκίνησε την τελευταία του αναμέτρηση με τη βαρύτητα, όπως είπε αργότερα, ο μπροστινός τροχός της μοτοσικλέτας του ανέβηκε τόσο ψηλά στον αέρα που αν το άλμα ήταν λίγο μεγαλύτερο, θα είχε αναποδογυρίσει προς τα πίσω.

Στο άλλο άκρο, με τη μοτοσικλέτα του να χάνει ύψος και το πλήθος να κρατάει την ανάσα του, ο Κνίβελ άγγιξε με ασφάλεια το πίσω τροχό και οδήγησε κατά μήκος της ράμπας προσγείωσης υπό ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Είχε καλύψει 40,5 μέτρα, ένα παγκόσμιο ρεκόρ, και προσγειώθηκε με τόση δύναμη που έσπασε το πλαίσιο της μοτοσικλέτας. Ο Κνίβελ, για μια φορά, δεν τραυματίστηκε. Το άλμα θα παρέμενε το μακρύτερο και πιο επιτυχημένο της καριέρας του.

Τσιρκολανικά κόλπα

Το άλμα στο Kings Island πραγματοποιήθηκε επίσης μπροστά στο μεγαλύτερο κοινό του Κνίβελ, χάρη στην ομάδα του «Wide World of Sports» του ABC, που το μετέδωσε σε νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Το επεισόδιο παραμένει το πιο δημοφιλές στην ιστορία της εκπομπής.

Με τις επικές του διαδρομές, ο Κνίβελ — ο οποίος επέζησε των ακροβατικών του και πέθανε το 2007, σε ηλικία 69 ετών — ενέπνευσε τα σημερινά τσιρκολανικά κόλπα μοτοκρός και αθλητικά γεγονότα όπως τα X Games.

Η θεατρικότητά του άνοιξε το δρόμο για παραγωγές με ακροβατικά τρικ, όπως το «Jackass» του Τζόνι Νόξβιλ. Η προσέγγισή του στη ζωή έμοιαζε με τα άλματά του: άγρια, ριψοκίνδυνη, τολμηρή και συναρπαστική.

«Ο Κίβελ άφησε ένα μήνυμα πίσω του: ότι μερικές φορές απλά πρέπει να επιταχύνεις και να κάνεις το άλμα» γράφει η Elana Scherr στο Smithsonian Magzine.

*Με στοιχεία από smithsonianmag.com