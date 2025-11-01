Βροχερός αναμένεται ο καιρός την Κυριακή – Πού αναμένονται καταιγίδες

Βροχερός προβλέπεται κατά τόπους ο καιρός της Κυριακής 02 Νοεμβρίου, στα δυτικά, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο, με σποραδικές καταιγίδες να αναμένονται κυρίως στα Επτάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Με περιορισμένη ορατότητα και κατά τόπου ομίχλη τόσο τη νύχτα όσο και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται θερμοκρασίες από 5 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 22-23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμα, σύμφωνα με το meteo.gr, στο βόρειο Αιγαίο αναμένονται βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με ίδιες εντάσεις. Επίσης, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στον Νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.