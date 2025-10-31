Οι τηλεθεατές επέλεξαν το MEGA Stories το βράδυ της Πέμπτης

Την προτίμησή τους στο «MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου έδειξαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Πέμπτης, αναδεικνύοντας την εκπομπή στην πρώτη θέση μεταξύ των ενημερωτικών εκπομπών στη ζώνη προβολής της.

Η εκπομπή του MEGA σημείωσε ποσοστό 12,9% στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού, αφήνοντας πίσω τις ενημερωτικές εκπομπές που μεταδίδονταν την ίδια ώρα με τουλάχιστον τρεις μονάδες και 9,1% στο δυναμικό κοινό 18-54. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό, άγγιξε ποσοστό 20,9%.

Το βράδυ της Πέμπτης, το «MEGA Stories» άνοιξε τη συζήτηση για την ευθανασία, ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, που εξακολουθεί να πολώνει και να διχάζει. Η εκπομπή έρευνας του MEGA καταπιάστηκε με ακόμη ένα δύσκολο θέμα, το οποίο ενδιαφέρει και προβληματίζει και το οποίο παραμένει ταμπού για την πολιτεία, την Εκκλησία και την κοινωνία.

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου