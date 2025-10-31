Η γη της ελιάς: Ζήλια, εντάσεις και πυροβολισμοί

Οι εξελίξεις στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς κόβουν την ανάσα.

Στο σημερινό συγκλονιστικό επεισόδιο, στις 22:00, στο MEGA, ο Δημοσθένης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μοίρα του… Δέχεται πυροβολισμούς και τραυματίζεται πολύ σοβαρά.

Αναλυτικά η περίληψη του νέου επεισοδίου της σειράς Η γη της ελιάς:

Ο Λεοντιάδης βάζει δικό του άνθρωπο να εκτελέσει επίθεση εναντίον του Δημοσθένη. Η Δάφνη ζητά από τον Παυλή κάτι σημαντικό που αφορά στο μωρό τους, αλλά εκείνος αρνείται να ικανοποιήσει την επιθυμία της, προκαλώντας ένταση ανάμεσά τους.

Ο Μανώλης παίζει με τα νεύρα του Δημοσθένη, λέγοντάς του πως η Ασπασία έχει υποψήφιο γαμπρό από την Κρήτη και η ζήλια του φουντώνει. Η Ιουλία βλέπει την Ερωφίλη στο ελαιοτριβείο και ξεσπάει, αφού γνωρίζει καλά πως είναι το νέο φλερτ του Στάθη. Λίγο αργότερα, ένας δικαστικός επιμελητής επιδίδει στην Αθηνά μια αγωγή της Ιουλίας που θα φέρει τα πάνω-κάτω.

Η Χριστιάνα κάνει επιτέλους το βήμα και τηλεφωνεί στην Ερωφίλη. Οι δύο αδελφές μιλούν για πρώτη φορά, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Η ρήξη ανάμεσα στην Ισμήνη και τον Κωνσταντίνο κορυφώνεται όταν εκείνος την απειλεί με διαζύγιο κι εκείνη το αποδέχεται ψύχραιμα, αποφασισμένη να γίνει παρένθετη μητέρα με όποιο κόστος. Ο Δημοσθένης δέχεται τρεις σφαίρες στη σπονδυλική στήλη.

Ο δράστης διαφεύγει, αλλά όταν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά του θα είναι ένα γνώριμο πρόσωπο.

Δείτε το trailer:

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA