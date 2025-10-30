Απάντηση Κικίλια σε Μπακογιάννη: Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη

Στην απόφαση του που αφορά τη διενέργεια ΕΔΕ και την προσωρινή απομάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων, μετά το περιστατικό βιαιοπραγίας σε ηλικιωμένο σε πλοίο, εμμένει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις 27 Οκτωβρίου, ο Κικίλιας, έδωσε εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» , στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Η αιτία της ΕΔΕ που διέταξε ο Κικίλιας

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Και μέχρι την ολοκλήρωση της ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη (REAL FM) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στο ζήτημα στέλνοντας για μία ακόμα φορά μήνυμα μηδενικής ανοχής σε αντίστοιχα περιστατικά.

«Όχι» σε συγκάλυψη

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε «για λόγους ανθρωπιάς». Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κικίλιας.

Τόνισε ακόμα ότι «διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους».

«Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Ειδικά για τον Λιμενάρχη Χανίων, είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα» κατέληξε στην τοποθέτηση του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι δηλώσεις Μπακογιάννη που προκάλεσαν την οργή του Κικίλια

Να σημειωθεί ότι την αντίδραση του Βασίλη Κικίλια προκάλεσαν δηλώσεις της βουλευτή της ΝΔ, Ντόρας Μπακογιάννη, (ΣΚΑΙ), η οποία υποστήριξε ότι η εν λόγω απόφαση έχει εξοργίσει όλα τα Χανιά και τους τοπικούς βουλευτές «συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη» γιατί «ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό».

Η Μπαγκογιάννη μάλιστα μίλησε για «παρορμητική απόφαση» από τον αρμόδιο υπουργό.

«Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη και έκανε λόγο για έναν άνθρωπο «με κύρος, χαμηλών τόνων, έντιμος».

Μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε υπερασπιζόμενη το Λιμενάρχη Χανίων: «Ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό γιατί; Για την παρορμητική απόφαση του υπουργού να προχωρήσει, χωρίς φαντάζομαι να ξέρει και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο. Αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που έκανε χθες αυτό, θα μου πείτε δεν είναι Αθήνα, δεν είναι το κέντρο, ποιος να ασχοληθεί και τα λοιπά με τα Χανιά, με ένα λιμενάρχη. Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση».

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Την απόφαση Κικίλια υπερασπίστηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σχολιάζοντας το θέμα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τόνισε πως «δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, όπως δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση για να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε πολύ από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών». Σημείωσε δε ότι «όπως ενημέρωσε ο κ. Κικίλιας, διεξήχθη ΕΔΕ, η οποία είναι εν εξελίξει».