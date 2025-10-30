HOTΕΛ ΕΛVIRA: Νέα μπερδέματα

Ένας συγγραφέας βιβλίων μυστηρίου βρίσκεται νεκρός στα δωμάτια του HOTΕΛ ΕΛVIRA απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Ο περιβόητος Γεράσιμος Πετρινός καταφθάνει στο ξενοδοχείο και δοκιμάζει τις αντοχές όλων. Τι θα συμβεί όμως όταν ο παράξενος επισκέπτης εντοπιστεί νεκρός στο δωμάτιό του;

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 13 – «Νεκρή Περίοδος» (Α)

Ο Παντελής υποδέχεται έναν πελάτη που δηλώνει πως είναι διάσημος συγγραφέας μυστηρίων, αλλά εκείνος επιλέγει να μείνει τελικά στο πιο ήσυχο HOTΕΛ ΕΛVIRA για να δουλέψει το τελευταίο του βιβλίο.

Ο περιβόητος Γεράσιμος Πετρινός φέρεται στους πάντες υποτιμητικά και όλοι «ευχαρίστως θα τον σκότωναν». Σχήμα λόγου φυσικά, όμως την επόμενη μέρα βρίσκεται πράγματι νεκρός στο δωμάτιό του! Τα πράγματα περιπλέκονται όταν καταφτάνει στο ξενοδοχείο ένας φιλόδοξος ρεπόρτερ που κάνει αφιέρωμα στο νησί, την ώρα που η ομάδα προσπαθεί να ξεφορτωθεί το πτώμα και να διασώσει το όνομα του ξενοδοχείου.

Ο Παντελής κάνει τα πάντα προκειμένου να τους δελεάσει ώστε να του δώσουν πίσω τον διάσημο πελάτη, χωρίς να γνωρίζει πως ο συγγραφέας είναι ήδη νεκρός, αφού όλοι στο ξενοδοχείο προσπαθούν να τον πείσουν πως είναι απασχολημένος με το γράψιμο.

Γκεστ επεισοδίου: Χάρης Ρώμας, Βασίλης Κανελλόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

