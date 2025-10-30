Τι λέει η ΟΣΥ για το ατύχημα με το λεωφορείο στον Πειραιά
Την ώρα που η 72χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από το λεωφορείο της γραμμής 049 νοσηλεύεται διασωληνωμένη, η εταιρεία δηλώνει ότι διερευνάται το περιστατικό.
Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και ειδικότερα με την Τροχαία Πειραια βρίσκεται η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες σχετικά με το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου στη Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.
Όπως σημειώνει το ενημερωτικό σημείωμα της «Οδικές Συγκοινωνίες», η εταιρεία βρίσκεται «σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες».
Παράλληλα, στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 72χρονη γυναίκα, ενώ η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη διοίκηση του «Αττικό» προκειμένου να ενημερώνεται για την κατάστασή της.
«Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες».
Πώς έγινε το ατύχημα
Σύμφωνα με μαρτυρίες όλα έγιναν τη στιγμή που η ηλικιωμένη επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.
Συγκεκριμένα το ατύχημα σημειώθηκε στις 16:15 όταν λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 049 παρέσυρε την 72χρονη επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 60.
