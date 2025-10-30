Ναύπακτος: Χειροπέδες σε οδηγό που μετέφερε παράνομα πάνω 200 πρόβατα παρά την απαγόρευση λόγω ευλογιάς

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Περιμετρική Ναυπάκτου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και παραβίαση απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε φορτηγό, που οδηγούσε ο συλληφθείς και διαπίστωσαν ότι μετέφερε 203 αρνιά και πρόβατα, από την Ηλεία στη Λαμία, στερούμενος του απαραίτητου υγειονομικού πιστοποιητικού διακίνησης ζώντων ζώων και κατά παράβαση σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Απαγορευμένη ζώνη

Τα αρνιά και τα πρόβατα προέρχονταν από ζώνη επιτήρησης και περεταίρω απαγορευμένη ζώνη, που έχει αποφασισθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την πρόληψη της διασποράς του νοσήματος της ευλογιάς

Παράλληλα, αναζητείται για να συλληφθεί μια αλλοδαπή γυναίκα ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας εμπορίας κρεάτων, που φέρεται να είχε αγοράσει τα αρνιά και τα πρόβατα.

Ενημερώθηκε άμεσα η Κτηνιατρική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας που πραγματοποίησε τους απαιτούμενους ελέγχους και παρείχε οδηγίες για την διαχείριση του φορτίου των ζώων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Με αφορμή το περιστατικό, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, δήλωσε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως είναι γνωστό, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης που αφορά την εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς σε ζώα της περιοχής μας. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουμε ενεργοποιήσει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Δυστυχώς, παρά τα μέτρα που εφαρμόζονται, δεν υπάρχει οριζόντια συμμόρφωση, κάτι που μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση.

Δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε απερίφραστα την εντοπισμένη μεταφορά παράνομου φορτίου ζώντων ζώων, που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την αγροτική παραγωγή. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό και θα αποδοθούν ευθύνες όπου χρειάζεται.

Καλούμε τους κτηνοτρόφους και τους πολίτες να συνεργάζονται με τις αρχές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των ειδικών. Η προστασία της υγείας των ζώων και η διασφάλιση της αγροτικής οικονομίας είναι προτεραιότητα όλων μας».