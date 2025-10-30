Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον Αφγανό που δολοφόνησε τον 40χρονο συμπατριώτη του στην Πάρο. Ο δράστης μετά τη δολοφονία έφυγε από την Ελλάδα και εντοπίστηκε σε κέντρο υποδοχής μεταναστών στη Σλοβενία απ’ όπου διέφυγε και από εκεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν πολιτικά. Συγκεκριμένα σύμφωνα με μαρτυρίες συμπατριωτών τους στο Αστυνομικό τμήμα Πάρου το θύμα ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν. Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους στο νησί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όπου φτάσαμε στο έγκλημα.

Τον σκότωσε με 19 μαχαιριές

Η δολοφονία είχε γίνει στις 3 Οκτωβρίου. Ο 40χρονος από το Αφγανιστάν είχε βρεθεί κατακρεουργημένος μέσα στο σπίτι που διέμενε στη Νάουσα της Πάρου. Ο δράστης τον είχε δολοφονήσει με 19 μαχαιριές και αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, εγκατέλειψε το νησί αλλά και την Ελλάδα.

Εντοπίστηκε στη Σλοβενία και κρατούνταν σε κέντρο φιλοξενίας, καθώς είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο.

Εντοπίστηκε στη Σλοβενία

Οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες της Σλοβενίας ότι είχε δολοφονήσει έναν συμπατριώτη του στη χώρα μας, αλλά μέχρι να φτάσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές ο 35χρονος Αφγανός έφυγε από το κέντρο φιλοξενίας και πλέον αναζητείται.