ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με την ΑΕΛ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Στέλιος Μαλεζάς έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΛ αντίστοιχα για το μεταξύ τους παιχνίδι (21:30) στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι γηπεδούχοι κατεβαίνουν αρκετές αλλαγές από τον Ρουμάνο προπονητή τους, με τον Αντώνη Τσιφτσή να διατηρείται στην εστία, τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι στην τετράδα της άμυνας, τους Μπιάνκο – Μεϊτέ στα χαφ, τους Ιβανούσετς, Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ στην μεσοεπιθετική τριάδα και τον νεαρό Μύθου στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Μύθου.

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Μπαταούλας, Θυμιάνης, Τάισον, Μπέρδος, Ζίφκοβιτς και Τσάλοφ.

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης, Γκαράτε, Αντράντα, Στάικος, Δημηνίκος, Σαγκάλ, Τούπτα.

Στον πάγκο: Χάκλα, Χατζηστραβός, Φεριγκρά, Φαισάλ, Γιούσης, Ηλιάδης, Μελισσάς, Παπαγεωργίου, Πασάς, Σουρλής, Βαρσάμης, Βινιάτο.