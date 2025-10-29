Μπράουνσβαϊγκ – ΠΑΟΚ 88-79: Το πάλεψε αλλά λύγισε ο Δικέφαλος

Το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα στο Europe Cup μέτρησε απόψε, στη Γερμανία, ο ΠΑΟΚ. Ηττήθηκε από την Μπράουνσβαϊγκ με 88-79 για την 3η αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της FIBA -μετά από διαδοχικές νίκες στις δύο πρώτες «στροφές» απέναντι σε Τρέπτσα και Άνβιλ.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, «Δικέφαλος του Βορρά» στερήθηκε την παρουσία των Τόμας Ντίμσα, Διαμαντή Σλαφτσάκη, καθώς αμφότεροι έμειναν στη Θεσσαλονίκη, λόγω ίωσης.

H δυναμική στη ρακέτα (35-20 τα ριμπάουντ) και η αποτελεσματικότερη επιθετική δράση της, έδωσαν στην Μπράουσβαϊγκ -που παραμένει αήττητη στον 6ο όμιλο- το ροζ φύλλο αγώνα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Επιβλητική στην εκκίνηση της αναμέτρησης η Μπράουνσβαϊγκ, με συνέπεια να προηγηθεί στο 2’ με +5 (10-5). Αρχίζοντας να βρίσκει καλύτερα πατήματα και έχοντας βασικούς εκτελεστές τους Τζάκσον, Περσίδη, ο ΠΑΟΚ «έγραψε» επιμέρους 8-16 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 11’ με +3 (18-21). Απόσταση που έστειλε στο 16’ +6 (31-37), με τον Μουρ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση.

Οι Γερμανοί ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση, με δικό τους επιμέρους 12-4 και έφυγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με 43-41. Στην τρίτη περίοδο συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα ανεβάζοντας μάλιστα τη διαφορά αφού βρέθηκαν στο +12 (57-45) στα μισά του δεκαλέπτου.

Με επιμονή ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 4 πόντους στο 29’ (61-57), με τη διαφορά αυτή να συντηρείται ως το 32’ (68-64). Με σερί 5-0 η γερμανική ομάδα «ανέβηκε» στο +9 (73-64), ο «Δικέφαλος» όμως δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Έχοντας κινητήριο μοχλό τον Τζάκσον μείωσε στο 37’ στο δίποντο (79-77), η προσπάθειά του, ωστόσο, έμεινε εκεί. Οι Γερμανοί «έτρεξαν» σερί 5-0, πήγαν στο 84-77 στο 38’ και τελείωσαν, ουσιαστικά, το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-41, 65-59, 88-79

Οι διαιτητές: Νίνκοβιτς (Σερβία), Ιγκλέσιας (Ισπανία), Χορντόφ (Κροατία)