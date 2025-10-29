Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Ψωρίαση: Το καθαρό δέρμα είναι εφικτό με μια πιο προσωπική ματιά
Ψωρίαση: Το καθαρό δέρμα είναι εφικτό με μια πιο προσωπική ματιά

Οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή βρίσκουν λύση με τις διαθέσιμες θεραπείες, που ευτυχώς είναι αρκετές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Δερματικό νόσημα με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή των ασθενών, αλλά και στην ψυχική τους υγεία, η ψωρίαση, πλήττει το 1,5-3% του παγκόσμιου πληθυσμού, με μεγαλύτερη συχνότητα στη λευκή φυλή, χωρίς να προτιμά ιδιαίτερα κάποιο από τα δύο φύλα.

Πρόκειται για μια χρόνια, μη μεταδιδόμενη, φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει το δέρμα, τα νύχια και τις αρθρώσεις.

Συνήθως εκδηλώνεται με την εμφάνιση ερυθρών πλακών στο δέρμα, που καλύπτονται από λευκωπά λέπια.

Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, συχνότερα όμως εκδηλώνεται στους αγκώνες, τα γόνατα, το τριχωτό της κεφαλής, τις παλάμες και τα πέλματα. Οι αρθρώσεις που προσβάλει πονούν και πρήζονται εξαιτίας του οιδήματος που προκαλείται.

Η έναρξη της νόσου μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, από την παιδική έως τη γεροντική. Στο 75% των περιπτώσεων, ξεκινά πριν από την ηλικία των 40 ετών, αν και υπάρχουν 2 ηλικιακές περίοδοι κατά τις οποίες η ψωρίαση εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα: η πρώτη είναι η 2η-3η δεκαετία της ζωής και η δεύτερη μετά την 5η δεκαετία.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να έχει τελείως καθαρό δέρμα, χωρίς επιβάρυνση από τη νόσο

Η καθηγήτρια Δερματολογίας και υπεύθυνη του Ιατρείου Ψωρίασης του νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Για την νόσο μίλησε στο in.gr η υπεύθυνη του Ιατρείου Ψωρίασης της Α’ πανεπιστημιακής δερματολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Ηλέκτρα Νικολαΐδου, επισημαίνοντας ότι η ψωρίαση είναι πολυπαραγοντική νόσος, η εμφάνισή της δηλαδή εξαρτάται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

«Έχει υπολογιστεί ότι η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου είναι 14% αν πάσχει ο ένας γονιός και 41%, αν πάσχουν και οι δύο.

Οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση της νόσου, εφόσον υπάρχει γενετική προδιάθεση, είναι οι λοιμώξεις, ορισμένα φάρμακα, οι τραυματισμοί, το στρες, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ», είπε η κ. Νικολαΐδου.

Οι επιπτώσεις

Αναφερόμενη στις επιπτώσεις της ψωρίασης, επισήμανε ότι έχει πολύπλευρες επιπτώσεις στη ζωή των ασθενών, τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχοκοινωνική τους υγεία.

Σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς με ψωρίαση έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων όπως:

  • Ψωριασική αρθρίτιδα
  • Καρδιαγγειακά νοσήματα
  • Μεταβολικό σύνδρομο (παχυσαρκία, διαβήτης τύπου 2, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση) και
  • Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου.

Οι ψυχολογικές – κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου περιλαμβάνουν:

  • Κατάθλιψη και άγχος
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση και προβλήματα στη σεξουαλική ζωή
  • Κοινωνική απομόνωση από φόβο απόρριψης ή στιγματισμού και
  • Προβλήματα στην εργασία.

Αντιμετώπιση

Μπορεί η ψωρίαση να είναι ένα χρόνιο, μη ιάσιμο νόσημα, όμως μπορεί να ελεγχθεί πολύ καλά.

«Η θεραπεία στοχεύει στη μείωση της φλεγμονής, στον έλεγχο των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σήμερα διαθέτουμε τα φάρμακα ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με ψωρίαση να έχουν ένα τελείως καθαρό δέρμα και να απολαμβάνουν μία ζωή χωρίς την επιβάρυνση από τη νόσο», σημείωσε η κ. Νικολαΐδου.

«Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές αγωγές (κρέμες, χάπια και ενέσεις) με τις οποίες οι ασθενείς μπορούν να έχουν δέρμα καθαρό από την ψωρίαση. Συνήθως, οι ήπιες μορφές ψωρίασης αντιμετωπίζονται με κρέμες και οι σοβαρότερες με χάπια ή ενέσεις. Ωστόσο, η νόσος δεν έχει ακόμη οριστική θεραπεία, γι’ αυτό και μπορεί να εκδηλωθεί ξανά, αν σταματήσει η θεραπευτική αγωγή», ανέφερε η καθηγήτρια.

Τονίζοντας τη διαφορετικότητα του κάθε ασθενή, η κ. Νικολαΐδου επεσήμανε ότι «η ψωρίαση παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια στην κλινική της έκφραση, γι’ αυτό ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστή περίπτωση. Ο δερματολόγος θα αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση για κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς παράγοντες, όπως είναι η έκταση και η βαρύτητα της νόσου, τα άλλα προβλήματα υγείας του ασθενή, τα φάρμακα που παίρνει, το πώς έχει ανταποκριθεί σε προηγούμενες θεραπευτικές αγωγές και τι ιδιαίτερες ανάγκες έχει. Ένα φάρμακο μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό σε ένα ασθενή και καθόλου αποτελεσματικό σε έναν άλλο.

Εκτός από την σωστή φαρμακευτική αγωγή, οι ασθενείς με ψωρίαση μπορούν να ωφεληθούν πολύ και από τη σωστή ενυδάτωση του δέρματος με μαλακτικές κρέμες, καθώς και από την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, διατήρηση ιδανικού βάρους και αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ. Η διαχείριση του άγχους, καθώς το στρες επιδεινώνει τα συμπτώματα, και η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του κοινωνικού στιγματισμού, βοηθούν, επίσης, πολύ στη σωστή διαχείριση της νόσου».

