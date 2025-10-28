Κηφισιά-Καλλιθέα 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά για την Κηφισιά

Πίεζε αλλά άργησε να βρει τον δρόμο προς τη νίκη η Κηφισιά που, τελικά, έκανε την ανατροπή μέσα σε 4’ στο ματς με την Καλλιθέα, ως τυπικά γηπεδούχος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η Κηφισιά «καθάρισε», με 2-1, το διάστημα 65’-69’, με γκολ των Αμανί και Μούσιολικ, αντίστοιχα, ενώ η Καλλιθέα είχε προηγηθεί με σουτ του Καντίγιο στο 8’.

Πλέον η Κηφισιά βλέπει πρόκριση, καθώς μετά από δυο ισοπαλίες και τη νίκη επί της Καλλιθέας ανέβηκε στην 5η θέση με πέντε βαθμούς. Αντίθετα, η Καλλιθέα γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα της.

Σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό, ο τεχνικός της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο άλλαξε όλη την ενδεκάδα αλλά με το ξεκίνημα του ημιχρόνου έκανε τρεις αλλαγές. Όμως, το δρόμο προς τα δίχτυα βρήκε ο Αμανί που μπήκε αργότερα.

Η Καλλιθέα αιφνιδίασε καθώς στο 8’ άνοιξε το σκορ με σουτ του Καντίγιο, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε λάθος του Ρουκουνάκη. To γκολ ξύπνησε την Κηφισιά που άρχισε να πιέζει και έκλεισε τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας μέσα στην περιοχή τους. Στο 17’ Μούσιολικ έπεσε στην περιοχή από μαρκάρισμα του Γερολέμου, όμως ο διαιτητής δεν είδε παράβαση.

Η Κηφισιά προσπαθούσε να βρει διαδρόμους από την αριστερή πλευρά με μπασίματα των Σάουζα και Μαϊντάνα. Από το 0-1 και μετά η Κηφισιά έπαιζε μονότερμα την αντίπαλό τους που είχε κλειστεί στην άμυνα και δεν κινδύνευσε. Αντίθετα έφτασε κοντά στο 0-2 στο 42’ με κεφαλιά του Παυλάκη μετά από σέντρα του Σαρδέλη.

Στην επανάληψη η Κηφισιά είχε και πάλι τα ηνία του αγώνα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, όμως απείλησε και η Καλλιθέα στο 50’ με κεφαλιά του Προδρομίτη και μετά με τον Σαπιράνο. Η Κηφισιά απείλησε πρώτη φορά στο 57’, όταν κατέληξε άουτ σουτ του Σόουζα.

Ο Λέτο έκανε τρεις αλλαγές στο 46’, όμως ο Αμανί που μπήκε στο 61’ είναι αυτός που βρήκε τον στόχο. Ο παίκτης από την Ακτή Ελεφαντοστού σκόραρε στο 65’ με σουτ, μετά από ασίστ του Σόουζα.

Το 2-1 για την Κηφισιά πέτυχε ο Μούσιολικ στο 69΄μετά από συνεργασία με τον Μαϊντάνα. Στο 78’ ο Καντίγιο έχασε ευκαιρία για την Καλλιθέα.

Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) έδειξε κίτρινη στους Μαϊντάνα, Ινσούα, Εμπο, Προδρομίτη και Ξενόπουλο. Η Καλλιθέα ζήτησε πέναλτι στο 77’ και στο 87’.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Πέτκοφ (46’ Χουχούμης), Σόουζα (83΄Χριστόπουλος), Έμπο, Ρουκουνάκης, Λίγδας (46’ Πατήρας), Ντίας (61’ Αμανί), Μαϊντάνα, Εσκιβέλ (46’ Τζίμας), Μούσιολικ, Σμπώκος.

ATHENS KALLITHEA: Παπαδόπουλος, Προδρομίτης, Σωτηράκος, Ινσούα, Πανάγου, Γερολέμου (90’ Παϊξάο), Σαταριάνο, Παυλάκης (75’ Βασιλόγιαννης), Ζωγραφάκης (62’ Γκολφίνος), Σαρδέλης (46’ Μαυριάς), Καντίγιο (75’ Φροσύνης).

*Την επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου η Κηφισιά παίζει το τελευταίο ματς της League Phase με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ η Καλλιθέα θα υποδεχθεί την Καβάλα.